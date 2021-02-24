Şehitlere büyük saygısızlık! Çorlu Şehitliği'ndeki pirinç bayrak direkleri çalındı

Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Çorlu Şehitliği'nde, bir ay önce şehit mezarlarının başında bulunan pirinç bayrak direkleri çalındı. Pirinç bayrak direklerini çalan şüpheli O.B., polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan O.B. bayrak direklerini satmak için çaldığını söyledi.

'ŞEHİTLİK AYDINLATILDI'

Suriye'de 2016 yılında terörist unsurlara yönelik yapılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın Acar'ın (23) annesi Hanife Acar, yaşanan hırsızlık olayına tepki gösterdi. Anne Acar, "Bizim kıymetlilerimiz burada yatıyor. Pek çok çocuğumuzun pirinç bayrak direğinin çalınmasından dolayı çok üzüldük. Sağ olsun valimiz ve kaymakamımız ile belediye başkanlarımız ön ayak oldu, bayrakları yenileyecekler. Şehitliğin 24 saat korunması için güvenlik kameraları takılacak. Aydınlatma sistemi kuruldu. Bundan sonra evlatlarımızın yattığı şehitlikte 'Yine bir hırsızlık olur mu? ' diye korkmayacağız. İlk duyduğumda 'Şehidimizin bayrağı dedim, bu yapılır mı?' dedim. Kıymet verdiğimiz çocuklarımız bizim için, vatanımız için şehit olan çocuklarımızın bayrağı çalınıyor, çok üzüldüm" diye konuştu.