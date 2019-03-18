KAYSERİ (AA) - Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Sivas, Kayseri ve Nevşehir'de törenler yapıldı.

Sivas Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için saygı atışı yapıldı.

Vali Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer yetkililer anıta çelenk koydu.

Ayhan ve beraberindekiler daha sonra asker ve polis şehitliğini ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı, şehit ailelerine taziyelerini sundu.

Vali Ayhan, imzaladığı şeref defterine, "Dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi, milli mücadelenin ilk meşalesinin tutuşturulduğu ve Türk milletinin vatan ve millet sevgisinin doruğa ulaştığı bir kahramanlık destanı olmuştur. Kahraman Mehmetçik'imizin elde ettiği bu zaferle Türk milleti tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmediğini haykırmıştır." yazdı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden törende konuşan şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal'ın öğretmen eşi Songül Sakal, "Lise arkadaşlığından hayat arkadaşlığına uzanan bir hikayeydi bizimkisi, ta ki 1 Ağustos 2017 tarihine kadar. O tarihten sonra hayatımın en kıymetlisi olan insan, en büyük acım, en büyük imtihanım ve aynı zamanda en büyük gururum oldu. Erkan ne can dedi ne de canan, onun öncesinde ve sonrasında hep vatan vardı. İşte bu yüzden bir şehit eşi olmaktan gurur duyuyorum ve gurur duyacağım." ifadelerini kullandı.