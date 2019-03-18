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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 23:40 | Son Güncelleme

Macaristan'daki etkinlikte şehitler ve milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü kapsamında şehitler ve milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği tarafından Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü ile İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ile Türk vatandaşlarının katıldığı etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan belgesel gösterildi.

Programda ayrıca Budapeşte Din Hizmetleri Görevlisi Şemsettin Arslan, Çanakkale Şehitleri konulu sunum yaptı.

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