Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi…

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlenmiş saldırı sonucunda 2 asker şehit olmuştu. Hain saldırının hemen ardından yapılan operasyonlarda ise 22 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan operasyonlarla ilgili gelen son dakika açıklaması ise şu şekilde:

“Birecik / Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!”



