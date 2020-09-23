Şehri ebe koronavirüsten hayatını kaybetti!

Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Aile Sağlığı Merkezi'nde ebe olarak görev yapan Şehri Kayhan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tayinini istedi.

BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

4 Eylül'de tayin izni için ilçeye gelen Şehri Kayhan, yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkınca ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kronik astım hastası olan ve tedavisine yoğun bakım servisinde devam edilen Şehri Kayhan, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Şehri Kayhan'ın cenazesi hastanede bulunan sağlık çalışanlarının düzenlediği uğurlama töreninin ardından dualarla defnedilmek üzere memleketi Mersin'e gönderildi. 3 çocuk annesi Kayhan'ın tayin hazırlığı yaptığı öğrenildi.

