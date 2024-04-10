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  4. Şehrin dört bir yanında silah sesleri yükseldi! Vatandaşlar büyük panik yaşadı

Şehrin dört bir yanında silah sesleri yükseldi! Vatandaşlar büyük panik yaşadı

10.04.2024 09:38
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Zonguldak’ta Ramazan Bayramı sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi. Aralıksız patlayan silahlar birçok vatandaşı tedirgin etti.

Şehrin dört bir yanında silah sesleri yükseldi! Vatandaşlar büyük panik yaşadı

Zonguldak’ta Ramazan Bayramı sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehir merkezinde bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken, polis ekipleri ihbarlar üzerine harekete geçti. Ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi.

BİRÇOK VATANDAŞ KORKTU

Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Vatandaşlar, evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi. Polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak bayram
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