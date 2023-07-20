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Şehrin göbeğinde 'başıboş aslan' paniği! Evden çıkılmaması uyarısı yapıldı...

20.07.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın başkenti Berlin'de başıboş gezdiği bilinen bir aslan yüzünden sokağa çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

Şehrin göbeğinde 'başıboş aslan' paniği! Evden çıkılmaması uyarısı yapıldı...

Berlin'in güneyinde bulunan tahnsdorf, Kleinmachnow ve Teltow ilçelerinde hem insanlar hem de evcil hayvanlar için sokağa çıkılmaması uyarısı yapıldı.

BİR DOMUZU ISIRMIŞ...

Polis sözcüsü Daniel Keip, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Görgü tanıkları gece yarısı yırtıcı bir hayvanın bir yaban domuzunu ısırdığını görmüş. Elimize görüntüleri de ulaştı. Görüntülere göre bu bir dişi aslan. Şu anda gerçekliğinden şüphe etmemiz için bir neden yok." dedi.

Vahşi hayvanın nereden geldiğinin hala tam olarak bilinmediğini, hayvanat bahçeleri, hayvan parkları, sirkler ve hayvan barınma tesislerinin kontrol edildiğini bildiren polis, bölgede hem havadan hem karadan arama faaliyetlerinin sürdürüldüğünü kaydetti.

Yabani hayvanın bulunması durumunda anestezi iğnesi kullanılması ya da vurulması konusunda duruma göre karar verileceği belirtildi. (AA)

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Berlin Almanya aslan

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