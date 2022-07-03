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Şehrin her yerinden göründü! O ilde korkutan yangın... Çok sayıda ekip sevk edildi

03.07.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta, bir geri dönüşüm fabrikasında korkutan bir yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında fabrikadan çıkan dumanlar şehrin her yerinden göründü.

Şehrin her yerinden göründü! O ilde korkutan yangın... Çok sayıda ekip sevk edildi

Feci yangın, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü.

ŞEHRİN HER YERİNDEN GÖRÜNDÜ

Fabrikadan çıkan dumanlar şehrin her yerinden göründü.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Kısa sürede büyüyen yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken çalışmalara TOMA'lar da destek veriyor.

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Bu arada balyaların üzerine düşmesi sonucu bir itfaiye aracı ile kamyonet alev aldı. Kamyonet tamamen yanarken itfaiye aracı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. (DHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kahramanmaraş
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