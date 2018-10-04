HABER

Sekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğu kesinleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında karar verildi - Mahkeme, Mori'nin Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna hükmetti

İSTANBUL(AA) - Geçen yıl yaşamını yitiren dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davası karara bağlandı.

Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Sekai Mori'nin avukatı Keiko Torigoe ve Hülya Aksakal ile davalılar Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun vekili Çiğdem Adak katıldı.

Hakim, celse arasında Süleymanoğlu'nun mezarının açılarak doku ve kemik örneklerinin alındığını hatırlattı. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından örnekler üzerine yapılan DNA testi sonucunun dosyaya ulaştığını belirten hakim, gelen raporda Mori'nin yüzde 99,99 ihtimalle Süleymanoğlu'nun kızı olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Davacı Mori'nin avukatı, raporun kendi iddialarını doğruladığını belirterek, talepleri doğrultusunda karar verilmesini istedi.

Davalılar Süleymanoğlu ailesinin avukatı ise raporun bir gün içerisinde düzenlendiğini iddia ederek, "Raporun gerçeğe uygun olmayacağını düşünüyoruz. Bu yönden yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde davanın reddine karar verilsin." dedi.

Mahkeme, raporun karar vermeye yeterli ve elverişli olduğunu gerekçe göstererek, yeniden rapor aldırılması yönündeki talebi reddetti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Kiyoko Mori kızı, Japonya Devleti uyruklu 1991 doğumlu Sekai Mori'nin babasının Naim Süleymanoğlu olduğuna hükmetti.

Bu konuda nüfus müdürlüğünce gerekli işlemlerin idari olarak yerine getirilmesine karar veren mahkeme, gerekçeli kararın açıklanmasıyla birlikte taraflara itiraz etme hakları olduğunu hatırlattı.

PARTNERPanseksüellik nedir? Panseksüellik hakkında bilmeniz gereken 10 şeyPanseksüellik nedir? Panseksüellik hakkında bilmeniz gereken 10 şey
Akülü sandalyesini yenileyebilmek için kitap satıyorAkülü sandalyesini yenileyebilmek için kitap satıyor
Rize'de çarpık yapılaşmaya son örnek; dere ortasına 4 katlı binaRize'de çarpık yapılaşmaya son örnek; dere ortasına 4 katlı bina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
babalık davası Naim Süleymanoğlu sekai mori

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki 'kayıp Suudi gazeteci' bilmecesinde büyük şüphe

İstanbul'daki 'kayıp Suudi gazeteci' bilmecesinde büyük şüphe

Mustafa Tuna-Melih Gökçek tartışmasında bir açıklama daha

Mustafa Tuna-Melih Gökçek tartışmasında bir açıklama daha

DEAŞ’ın sözde kurucuları yakalandı

DEAŞ’ın sözde kurucuları yakalandı

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan İstanbul için korku uyarı: Tsunami'den kaçış planları yapmalıyız

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan İstanbul için korku uyarı: Tsunami'den kaçış planları yapmalıyız

Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar

Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.