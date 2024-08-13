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Şeker hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybeden 12 yaşındaki Sudenaz'ın en büyük hayali yeniden görmek! "Çocuğuma bir çare istiyorum"

13.08.2024 15:13
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Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi’nde ikamet eden ve şeker hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybeden 12 yaşındaki Sudenaz Şimşek’in en büyük hayali, gözlerinin yeniden açılması. Anne Rukiye Şimşek kızının yeniden görebilmesi için yardım isterken, "Çocuğuma bir çare istiyorum. Çocuğum okumayı çok seviyor ve okumak istiyor. Ama gözleri görmüyor" ifadelerini kullandı.

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi’nde yaşayan 12 yaşındaki Sudenaz Şimşek, 7 yaşında şeker hastalığına yakalandı ve durumu her geçen gün kötüleşen küçük kız 1 yıl önce görme yetisini tamamen kaybetti.

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Erzurum'daki hastanelere başvuran aile, daha ileri tetkik ve tedavi için tam donanımlı göz hastanelerine gidilmesi gerektiği cevabını aldı.

TEK HAYALİ NORMAL HAYATINA DÖNMEK

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Cebrail ve Rukiye Şimşek çiftinin beş çocuğundan en küçüğü olan Sudenaz'in tek hayali ise gözlerinin bir an önce açılması ve normal hayatına dönmek.

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"ÇOCUĞUMA BİR ÇARE İSTİYORUM"

Anne Rukiye Şimşek, kızının arkadaşlarıyla oyun oynamasını ve okuluna devam etmesini istiyor. Şimşek, “Kızım anaokulundan sonra şeker hastası oldu. Birçok defa doktora götürdük. Bir yıl önce de gözleri tamamen görmez oldu. Çocuğuma bir çare istiyorum. Çocuğum okumayı çok seviyor ve okumak istiyor. Ama gözleri görmüyor” diye konuştu.

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Çobanlık yaparak ailesini geçindiren Cebrail Şimşek (55) ise, maddi imkanlarının iyi olmadığını, hayırseverlerden destek istediklerini ifade etti.

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Sudenaz Şimşek'in arkadaşı Miraç Akçay, "Sudenaz'a yardım edilmesini istiyoruz. Arkadaşımıza çok üzülüyoruz, bizimle oynayamıyor. Ona yardım etsinler, arkadaşımız gözlerine kavuşsun” şeklinde seslendiler. (İHA)
Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır

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Erzurum
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