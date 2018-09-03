Şeker Piliç'in kesimhane ve idari binası satıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 3 yıl önce iflasına karar verilen Şeker Piliç Fabrikası'na ait eski kesimhane ile idari bina bölümü, Garanti Bankası'na ipotek karşılığı satıldı.
Şeker Piliç'in tasfiye avukatı Volkan Gözükara, Bandırma 1. İcra Dairesi Mezat Salonu'nda gerçekleşen ihalenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Şeker Piliç'in iki parselden oluşan fabrikalarının 3. ihalesinin gerçekleştirildiğini söyledi.
Gözükara, "İki parselden bir tanesi, Garanti Bankası'na ipotek alacağına mahsuben satıldı. 1625 parsel eski kesimhane ile idari bina bölümü ipotek alacaklısı olan Garanti Bankası'na 9 milyon 750 bin lira bedelle ihale edildi. Bu satıştan masaya kalan bir bedel maalesef olmayacak." diye konuştu.
- "İşçi arkadaşlarımıza müjdeli haber veremedik"
Gözükara, diğer parsele alıcı bulamadıklarını kaydederek, "İşçi arkadaşlarımıza satış düştüğü için maalesef müjdeli bir haber veremedik. Yeni dönemde, önümüzdeki süreçlerde satışlarımız devam edecek. Bizim satışlarımız resmi olarak yapılıyor. Tasfiye masası olarak satışlara devam ediyoruz. Yeniden raporlar hazırlanacak, kıymet takdirleri alınacak, tekrar icra üzerinden ihale olacak." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden olan Şeker Piliç'in 2015 yılındaki iflasının ardından fabrika alanı 30 milyon bedelle satışa çıkarılmış ancak alıcı bulunamamıştı.
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