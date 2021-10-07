Sağlığınızda mucizeler yaratacak! Şekeri kesmenin faydaları saymakla bitmiyor

"Şekeri kesmek" deyince akla ilk gelen çaya ya da kahveye koyduğumuz beyaz şekeri kesmek oluyor. Ancak şekeri kesmekle tek kastedilen çaya şeker atmayı bırakmak değil tabii. Beyaz şekerin yanı sıra tüm rafine şekerleri içeren çikolata, kek, kurabiye, şerbetli veya sütlü fark etmeksizin tüm tatlılar... "Hiç mi tatlı bir şeyler yemeyeceğiz?" diyenleri duyar gibiyim. Elbette yiyeceksiniz ama sadece doğal şeker içeren meyveleri. "Bu bana yetmez." diyenler bal, tahin ve pekmez gibi ürünleri de tüketebilir ama ölçüyü kaçırmamak kaydıyla. Bu sayede de sağlığınızın zamanla daha iyiye gittiğini göreceksiniz. Sizin için şekeri kesmenin faydalarını derledik. İşte detaylar...
Şekeri bıraktıktan sonraki ilk 72 saatte salgılanan insülin seviyesi normal hale gelir ve yağ depolamada görev alan diğer hormonlar da düzene girer.
Yüksek şeker cildi tamir eden kolajenin üretimini engeller. Kolajenin üretilememesi de cildin yaşlanmasına ve kırışıklıkların artmasına sebebiyet verir. Şekeri bıraktığınızda normal seviyelere gelen kolajen üretimi daha genç görünmenizi sağlar.
Şeker kana hızlı karışır. Vücut bu enerjiyi hemen yakmaya başlar. Siz fark etmeseniz bile aşırı şeker tüketimi bir arabayla son sürat gidip duvara toslamak gibi. Şekeri bırakıp lifli gıdalarla beslenirseniz, mesela bir adet elmayla veya bir avuç bademle, daha uzun süre enerjinizi koruyabilirsiniz.
Aşırı şeker tüketimi kan şekerini yükseltir ve pankreas çok fazla insülin salgılamaya başlar. İnsülin şeker seviyesini dengeledikten sonra fazlasını yağ olarak depolar. Şekeri keserek yerine sağlıklı yağlar koyduğunuzda insülin seviyesi normal hale gelir ve daha az yağ depolanır.