Sağlığınızda mucizeler yaratacak! Şekeri kesmenin faydaları saymakla bitmiyor

"Şekeri kesmek" deyince akla ilk gelen çaya ya da kahveye koyduğumuz beyaz şekeri kesmek oluyor. Ancak şekeri kesmekle tek kastedilen çaya şeker atmayı bırakmak değil tabii. Beyaz şekerin yanı sıra tüm rafine şekerleri içeren çikolata, kek, kurabiye, şerbetli veya sütlü fark etmeksizin tüm tatlılar... "Hiç mi tatlı bir şeyler yemeyeceğiz?" diyenleri duyar gibiyim. Elbette yiyeceksiniz ama sadece doğal şeker içeren meyveleri. "Bu bana yetmez." diyenler bal, tahin ve pekmez gibi ürünleri de tüketebilir ama ölçüyü kaçırmamak kaydıyla. Bu sayede de sağlığınızın zamanla daha iyiye gittiğini göreceksiniz. Sizin için şekeri kesmenin faydalarını derledik. İşte detaylar...

ŞEKERİ BIRAKMANIN 5 FAYDASI