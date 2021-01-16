Şekerli çay birçok hastalığa davetiye çıkarıyor

Yemeklerde, yemekten hemen sonra ya da önce, koyu bir sohbete eşlik eden ilk içecek olarak akla çay geliyor. Dünya Çay Komitesi'nin geçtiğimiz yıllarda yayınladığı rapora göre, dünyada yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında ise Türkiye, 3,5 kilogram ile ilk sırada yer alıyor. Çay tüketiminin Türk toplumu için çok değerli bir yere sahip olduğunu söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sübet Özerdem, çayın nasıl tüketilmesi gerektiğiyle ilgili uyarılarda bulundu. Vatandaşı da ikiye bölen çayın şekerli yada şekersiz içilmesiyle ilgili konuşan Özerdem, “Çayın vücuda faydaları ve zararları var ancak şekerli çay içmenin zararları çok fazla. Şeker kendi başına kalori içeriği yüksek olduğu için çayla beraber çok yüksek miktarda alındığında belli hastalıkların riskini artırıyor. Çayın günde 3-4 fincandan daha fazla içilmemesi gerekiyor” diye konuştu.

Çayı şekerli içmeyi tercih edenlere uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Özerdem, “Şekerli çay diş yapısının bozulmasına neden oluyor ve orada enfeksiyonların kolayca yerleşmesine sebep oluyor. Çok tiryaki olan bir çay içicisinin günde en az 10-15 bardak çay içtiğini farz edersek, ortalama bir küp şekerin de 22 kilokaloriye yakın enerji verdiğini düşünürsek, bir çay içicisi sadece şekerle günlük bazal metabolizmasının 4’te 1’ini karşılamış oluyor. Bu birikim dolayısıyla vücutta ciddi hastalıklara meyil oluşuyor. İnsülün direnci, şekere yatkınlık gelişiyor. Bununla birlikte diyabet riskiyle beraber kalp damar hastalıkları beraberinde geliyor” dedi.