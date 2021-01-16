HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Şekerli çay birçok hastalığa davetiye çıkarıyor

Şekerli çay birçok hastalığa davetiye çıkarıyor

16.01.2021 09:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şekerli çay birçok hastalığa davetiye çıkarıyor

Sofraların ve sohbetin vazgeçilmezi arasında yer alan çay, kimileri tarafından şekerli, kimileri tarafından da şekersiz tüketiliyor. Türkiye’de yıllık kişi başı yaklaşık 4 kilogram çay tüketildiğini dile getiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sübet Özerdem, “Şekerli çay metabolizma hastalıklarına meyili artırıyor. Ayrıca diyabet riskiyle beraber kalp damar hastalıkları gelişmesine neden oluyor. İyi bir antioksidan olan çayın şekersiz tüketimi vücudumuz için oldukça faydalı” dedi.

Yemeklerde, yemekten hemen sonra ya da önce, koyu bir sohbete eşlik eden ilk içecek olarak akla çay geliyor. Dünya Çay Komitesi'nin geçtiğimiz yıllarda yayınladığı rapora göre, dünyada yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında ise Türkiye, 3,5 kilogram ile ilk sırada yer alıyor. Çay tüketiminin Türk toplumu için çok değerli bir yere sahip olduğunu söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sübet Özerdem, çayın nasıl tüketilmesi gerektiğiyle ilgili uyarılarda bulundu. Vatandaşı da ikiye bölen çayın şekerli yada şekersiz içilmesiyle ilgili konuşan Özerdem, “Çayın vücuda faydaları ve zararları var ancak şekerli çay içmenin zararları çok fazla. Şeker kendi başına kalori içeriği yüksek olduğu için çayla beraber çok yüksek miktarda alındığında belli hastalıkların riskini artırıyor. Çayın günde 3-4 fincandan daha fazla içilmemesi gerekiyor” diye konuştu.

Çayı şekerli içmeyi tercih edenlere uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Özerdem, “Şekerli çay diş yapısının bozulmasına neden oluyor ve orada enfeksiyonların kolayca yerleşmesine sebep oluyor. Çok tiryaki olan bir çay içicisinin günde en az 10-15 bardak çay içtiğini farz edersek, ortalama bir küp şekerin de 22 kilokaloriye yakın enerji verdiğini düşünürsek, bir çay içicisi sadece şekerle günlük bazal metabolizmasının 4’te 1’ini karşılamış oluyor. Bu birikim dolayısıyla vücutta ciddi hastalıklara meyil oluşuyor. İnsülün direnci, şekere yatkınlık gelişiyor. Bununla birlikte diyabet riskiyle beraber kalp damar hastalıkları beraberinde geliyor” dedi.

'ÇAY İYİ BİR ANTİOKSİDAN; KALP DAMAR HASTALIKLARININ AZALMASINA ETKİLİ'

Çayın insan vücudu için faydalı bir içecek olduğunu hatırlatan Özerdem, “Çay bir antioksidan. Bu özelliği sayesinde özellikle kalp damar hastalıklarının azaltılmasında, kolesterol, trigliserid düşmesinde etkili. Damar hastalıkları ve inmenin oluşmasına da engel oluyor. Çay içmek kansızlığa sebep olur diye bir algı var. Çayın içerisinde tanin maddesinin demir emilimini engellendiği biliniyor. Çok çay içen kişilerde, özellikle çayı yemeklerle, yemekten hemen önce ya da sonra tüketirsek ve bu oran artarsa demir eksikliği meyili de oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

ÇAYI NASIL TÜKETMELİYİZ?

Doğru çay tüketimi hakkında açıklamalarda bulunan Özerdem, sözlerine şöyle devam etti:

“Çok uzun süre demlenmiş çay içilmemeli. Çay çok sıcak da içilmemeli ve mümkünse 70 derecenin altında içilmeli ki gırtlakta tahrişlere ve tümörlere sebep olmasın. Çay şekerle birlikte içilmemeli çünkü içindeki şeker hem diş hastalıklarına hem de metabolizma hastalıklarına meyil artırıyor. Çay demir eksikliği yapabildiğinden, özellikle bitkisel demirin emilimini bozduğundan yemekten önce, hemen sonra ve beraber içilmemeli.”

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu
Kilo da neden oluyormuş! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!Kilo da neden oluyormuş! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!
Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp'tan flaş açıklama: Gizlilik sözleşmesi ertelendi

WhatsApp'tan flaş açıklama: Gizlilik sözleşmesi ertelendi

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

KADES butonuna bastı, polis alarma geçti

KADES butonuna bastı, polis alarma geçti

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Survivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdı

Survivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdı

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Diğer Haberler

Beyin kanaması belirtilerini başka hastalıklarla karıştırmayın! Bakın neden oluyormuş

İşte diğer belirtilerden farkı! Denge kaybı da eşlik ediyorsa...

Vücutta ben aldırma hangi durumlarda gerekir? Ben çeşitleri arasından hangileri risklidir?

Bir kez daha bakın! Rengi koyulaşıyor, şekli değişiyorsa dikkat

Bel fıtığı tedavisi için ameliyat hangi durumlarda gerekir? Bu belirtilere dikkat

Kilo da neden oluyormuş! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!

Baş dönmesine neden olan 6 hastalık

Baş dönmesine neden olan 6 hastalık

Covid-19 geçirmişseniz kalp kontrolü yaptırın

Covid-19 kalbi 5 noktadan vuruyor

Çocuklarla sağlıklı iletişimin 8 püf noktası

Anne-babalara özel online eğitim sürecinde uyum tüyoları..

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.