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Şekil almayan en inatçı saçlar bile bu yöntemle dize geliyor! Pudra, krem...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Saçlarımızla ilgili sorunlardan birisi, kolay şekle girmemesi. Saçların kimi zaman kabarık ve elektrikli görüntüsü kimi zaman da sönük ve cansız duruşuyla baş etmek zor olabiliyor. Siz de, saç bakımına saatlerce zaman harcadığı halde, beklediği havalı saçlara kavuşamayanlardan olduğunuzu düşünüyorsanız bu tüyolara bayılacaksınız.

Şekil almayan en inatçı saçlar bile bu yöntemle dize geliyor! Pudra, krem...

Hemen hemen her gün saçlarınıza şekil vermek için ayna karşısında saatlerinizi harcıyor fakat bir türlü şekle girmediğinden yakınıyorsanız, sizler için hazırladığımız ipuçlarını incelemenizi öneririz.

KURU ŞAMPUAN

Kuru şampuanlar saçlarınızı yıkama fırsatı bulamadığınız zamanlarda imdadınıza yetişebilir. Saç diplerine uygulayarak saçınızın yıkanmadan bile canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.

SAÇ SPREYİ

Sönmüş ve mat saçlardan şikâyet ediyorsanız saç spreylerinden yardım alabilirsiniz. Diplerden uçlara doğru uygulayacağınız spreylerle saçlarınıza hacim verebilir, daha canlı gösterebilirsiniz. Bu hem zamandan tasarruf sağlayacak hem de saçınızı donuk görüntüsünden kurtaracaktır. Ayrıca saçlarınızı sprey sıkılmış tarakla tararsanız elektriklenmeyi önleyebilirsiniz.

AKSESUARLAR KULLANMAK

Saçlarınız daima dağınık duruyor ve bir türlü derli toplu bir forma girmiyorsa, şık ve kullanışlı birkaç saç aksesuarıyla hem yeni bir tarz oluşturabilir hem de hoş bir görünüme sahip olabilirsiniz.

SAÇ MAŞASI VE FÖN KULLANMAK

Zamanınız kısıtlı değilse saç şekillendiricileri kullanabilirsiniz. Burada minik bir tüyo da verelim. Saçları ortadan ayırmak, özellikle düz saçlılar için, saç diplerini daha çok belli eder. Dip boyası gelen saçlarınızı şekillendirirken bu noktaya dikkat edebilirsiniz.

SAÇ KREMİ

Saç kremleri saçınızın kabarıp elektriklenmesini önleyen ve şeklini korumasına yardımcı olan mucizevi ürünlerdir. Kimi nemli saça kimi de kuru saça uygulanır. Saç kremleri saçı nemli tutacağından gün içerisinde kabarmasını da önler.

SAÇ YAĞLARI

Her biri farklı çeşitte ve makul fiyatlarda olan bitkisel yağlar saçlarınızın kabarıp elektriklenmesini önler. Ayrıca bu yağlar saçların şeklini korur ve belirginleştirir.

DAĞINIK TOPUZ YAPMAK

Gür, kıvırcık ve dalgalı saçların kolay kontrol altına alınmadığını hepimiz biliriz. Gür ve dalgalı saçlarınız varsa şık bir dağınık topuz yaparak kontrol altında tutabilirsiniz.

MASKE VEYA KÜR UYGULAMAK

Saç maskeleri ve kürler saçları hava koşullarına karşı koruyan saç bakım ürünleridir. Saçlarınız çabuk kırılıyorsa ve şekil vermekte zorluk çekiyorsanız saç maskeleri veya doğal saç kürleri kullanabilirsiniz. Böylece saçlar hem daha kolay şekil alır hem de daha sağlıklı görünür.

JÖLE KULLANMAYIN

Saçlarınızı jölelemek saç dökülmesine yol açtığı gibi yağlı bir görüntüye de neden olur.

SAÇ KÖPÜKLERİ

Saç yıkamak için vaktiniz yoksa saç diplerine transparan pudra sürüp iyice fırçaladıktan sonra saç buklelerini nemlendirici köpüklerle şekle sokarak yıkanmış gibi görünen havalı saçlara sahip olabilirsiniz.

SAÇ MODELİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Eğer saçlarınız bir türlü şekil almıyorsa saç tipinize uygun ve daha kolay şekil alan bir saç kesimi için kuaförünüze danışabilirsiniz.

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