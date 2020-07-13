Şekil almayan en inatçı saçlar bile bu yöntemle dize geliyor! Pudra, krem...

Hemen hemen her gün saçlarınıza şekil vermek için ayna karşısında saatlerinizi harcıyor fakat bir türlü şekle girmediğinden yakınıyorsanız, sizler için hazırladığımız ipuçlarını incelemenizi öneririz.

KURU ŞAMPUAN

Kuru şampuanlar saçlarınızı yıkama fırsatı bulamadığınız zamanlarda imdadınıza yetişebilir. Saç diplerine uygulayarak saçınızın yıkanmadan bile canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.

SAÇ SPREYİ

Sönmüş ve mat saçlardan şikâyet ediyorsanız saç spreylerinden yardım alabilirsiniz. Diplerden uçlara doğru uygulayacağınız spreylerle saçlarınıza hacim verebilir, daha canlı gösterebilirsiniz. Bu hem zamandan tasarruf sağlayacak hem de saçınızı donuk görüntüsünden kurtaracaktır. Ayrıca saçlarınızı sprey sıkılmış tarakla tararsanız elektriklenmeyi önleyebilirsiniz.

AKSESUARLAR KULLANMAK

Saçlarınız daima dağınık duruyor ve bir türlü derli toplu bir forma girmiyorsa, şık ve kullanışlı birkaç saç aksesuarıyla hem yeni bir tarz oluşturabilir hem de hoş bir görünüme sahip olabilirsiniz.

SAÇ MAŞASI VE FÖN KULLANMAK

Zamanınız kısıtlı değilse saç şekillendiricileri kullanabilirsiniz. Burada minik bir tüyo da verelim. Saçları ortadan ayırmak, özellikle düz saçlılar için, saç diplerini daha çok belli eder. Dip boyası gelen saçlarınızı şekillendirirken bu noktaya dikkat edebilirsiniz.