Şekilsiz burun yüz bütünlüğünü bozuyor

Yüzün merkezinde bulunan burun, ifadeyi belirleyen en önemli organlardandır. Burun ameliyatı yani rinoplasti, tüm dünyada en sık yapılan estetik operasyonlardandır. Burun, estetik güzellik kadar; nefes almayı ve yaşamayı da sağlıyor. Yüzün merkezinde bulunduğu için yüz güzelliğini ve ifadeyi etkileyip değiştirebiliyor.
Her burun, herkeste estetik durmayabilir. Burun ameliyatları da diğer estetik operasyonlar gibi altın oran kavramına göre yapılmaktadır. Bu durumda altın orana göre, yüzünüze en uyumlu burun, estetik cerrahla planlanıp gerçekleştirilmelidir.
Yüz bir bütündür ve bütün olarak ele alınmalıdır. Burun ameliyatlarında taklitten ziyade kişiye uygun burun ameliyatı yapılmalıdır bu nedenle burun ameliyatları kişiye özel planlanır. Siz ne kadar doğal burun tercih ederseniz edin; yüz bütünlüğünüzle uyumlu olmadığında yapay durabilir. Özetle iyi yapılmış bir burun ameliyatının hem sağlık, hem de estetik açıdan doğal ve güzel görünmesi gerekir.
Kimler Burun Ameliyatı Olabilir?
Burun ameliyatlarında herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Burnunun şeklinden memnun olmayan ve nefes problemi yaşayan herkes burun ameliyatı olabilir. Ancak kemik gelişimini tamamlamış olan kadınlarda 16, erkeklerde ise 17 yaşından sonra yapılması uygundur. 18 yaşından küçükler için ebeveyn onayıyla ameliyat gerçekleştirilir.
Hasta ile cerrah görüşmesinden sonra ameliyata karar verilir. Bu konuda cerrahın hastanın yüzüne gidebilecek en iyi burunla ilgili yönlendirici olması olukça önemlidir. Ameliyat öncesi planlamada simülasyon çalışmaları oldukça faydalıdır.
İki Teknik Kullanılıyor
Burun ameliyatında açık ve kapalı olmak üzere iki teknik kullanılmaktadır. Hangi tekniğin uygulanacağına muayene sonrası karar verilir. Bazı durumlarda iki teknik bir arada kullanılabiliyor.
İleri derecede deformite olmayan, büyük değişiklik gerektirmeyen, ileri derecede deviasyonu(eğrilik) bulunmayan hastalarda rahatlıkla kapalı teknik kullanılabilir. Diğer durumlarda açık tekniğin kullanılması daha doğru olur.
Genellikte 1-2 saat süren ameliyat genel anestezi adı altında yapılmaktadır. Rinoplastide burun küçülttürülür ya da büyültülür, şekil bozukluğuna neden olan kemik alınır, gerekiyorsa burun delikleri kapatılır ve burun ucu inceltilip şekillendirilir.
Ameliyat Sonrası
Göz çevresinde hafif şişlik ve morluk olabilir. Birkaç gün sürecek sızılar görülebilir. Ancak bunlar geçici semptomlardır. Ameliyat sonrasında 24 saat burunda tampon ve ilk 1 hafta burun alçısı ve ikinci haftada da burun bandajı kullanılır. 1-2 hafta sonra iş dönülebilir. 2 en fazla 3 ay içerisinde şişlikler tamamen ortadan kaybolur. Hastanede bir gün müşahede altında kaldıktan sonra taburcu işlemi yapılabilir.
Op. Dr. Alper Tuncel
** Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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