Şekilsiz burun yüz bütünlüğünü bozuyor

Yüzün merkezinde bulunan burun, ifadeyi belirleyen en önemli organlardandır. Burun ameliyatı yani rinoplasti, tüm dünyada en sık yapılan estetik operasyonlardandır. Burun, estetik güzellik kadar; nefes almayı ve yaşamayı da sağlıyor. Yüzün merkezinde bulunduğu için yüz güzelliğini ve ifadeyi etkileyip değiştirebiliyor.

Her burun, herkeste estetik durmayabilir. Burun ameliyatları da diğer estetik operasyonlar gibi altın oran kavramına göre yapılmaktadır. Bu durumda altın orana göre, yüzünüze en uyumlu burun, estetik cerrahla planlanıp gerçekleştirilmelidir.

Yüz bir bütündür ve bütün olarak ele alınmalıdır. Burun ameliyatlarında taklitten ziyade kişiye uygun burun ameliyatı yapılmalıdır bu nedenle burun ameliyatları kişiye özel planlanır. Siz ne kadar doğal burun tercih ederseniz edin; yüz bütünlüğünüzle uyumlu olmadığında yapay durabilir. Özetle iyi yapılmış bir burun ameliyatının hem sağlık, hem de estetik açıdan doğal ve güzel görünmesi gerekir.

Kimler Burun Ameliyatı Olabilir?

Burun ameliyatlarında herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Burnunun şeklinden memnun olmayan ve nefes problemi yaşayan herkes burun ameliyatı olabilir. Ancak kemik gelişimini tamamlamış olan kadınlarda 16, erkeklerde ise 17 yaşından sonra yapılması uygundur. 18 yaşından küçükler için ebeveyn onayıyla ameliyat gerçekleştirilir.