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  4. Şekip Mosturoğlu'nun halasına büyük şok! Ses taklidi yapılarak dolandırıldı

Şekip Mosturoğlu'nun halasına büyük şok! Ses taklidi yapılarak dolandırıldı

18.02.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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Şekip Mosturoğlu'nun halasına büyük şok! Ses taklidi yapılarak dolandırıldı

Ses taklidiyle önceden bilgi topladığı kişileri arayıp yüklü miktarda para isteyen Muhittin K. adlı dolandırıcı, Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu’nun halasının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdı.

Dolandırıcının akıl almaz yöntemi, Kadıköy’de oturan N.S. adlı bir vatandaşın, polise giderek tanımadığı bir numaradan aranıp “yeğeni” olduğunu iddia eden bu kişi tarafından kendisinden 19 bin TL para istendiğini söylemesiyle deşifre oldu.

'PARAYI HAZIRLA ALMAYA GELECEĞİM'

N.S. adlı vatandaş, 27 Ocak’ta Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne giderek bir kişinin tanımadığı bir numaradan kendisini arayarak “yeğeni” olduğunu, 19 bin lira paraya ihtiyaç duyduğunu söylediği ve parayı hemen hazırlamasını, almaya geleceğini söylediğini ifade ederek şikayetçi oldu. Yapılan ihbar üzerine Nusret K.’nın dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya olduğunu fark eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Bölge Büro Amirliği ekipleri, hemen harekete geçerek plan yaptı.

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Kısa sürede söz konusu adrese ulaşan emniyet ekipleri, olayın “suçüstü” olması için “para” süsü verilmiş zarf hazırlayıp dolandırıcının hedefindeki N.S.’ye verdi. Ardından evin etrafında tertibat alarak dolandırıcıyı beklemeye koyulan polis, şüpheli “para” süslü zarfı N.S.’den aldığı sırada operasyonu başlatarak zanlıyı suç üstü yakaladı.

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'YEĞENİM SANDIM'

Yaşanan akıl almaz dolandırıcılık olayı sonrası mağdur olan Şekip Mosturoğlu’nun halası Nural Tüzün, “Evde olduğum bir vakit yeğenim sandığım kişi beni aradı. ‘Halacım, paraya ihtiyacım var’ diyerek bir miktar para istedi. Çok zor durumda olduğunu ve aldığı parayı saat 17.00’a kadar banka hesabıma geri yatıracağını belirtti. Parayı almak için ise arkadaşının geleceğini söyledi. Sonrasında bir adam kapıma geldi. Bende parayı kendisine verdim. Gelen kişi verdiğim parayı yanımda saydıktan sonra alıp, gitti” diye konuştu.

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(İHA)

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