'Seks kölesi' olarak istismar edilen kadınlara tazminat!

Yonhap'taki habere göre, başkent Seul'deki mahkemede, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon askerlerin seks kölesi olarak kullandığı Güney Koreli kadınların 2013'te açtığı dava görüldü.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Japonya hükümetinin, istismar mağduru 12 kadının her birine 100 milyon won (91 bin 300 dolar) tazminat ödemesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada Japon askerler tarafından cinsel istismara uğrayan bu kadınlara yapılanların 'insanlığa karşı suç' olduğu vurgulandı.

Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüze ve cinsel istismara uğramıştı.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun 'nihai ve değiştirilemez şekilde' karara bağlanmasını öngörmüştü.

Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra Aralık 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde, geçmişte köle yapılan kadınların terapisi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize edilmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.