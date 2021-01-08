HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Seks kölesi' olarak istismar edilen kadınlara tazminat!

'Seks kölesi' olarak istismar edilen kadınlara tazminat!

08.01.2021 15:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Seks kölesi' olarak istismar edilen kadınlara tazminat!

Güney Kore'de mahkeme, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerler tarafından seks kölesi olarak kullanılan Güney Koreli kadınlara tazminat ödemesine hükmetti.

Yonhap'taki habere göre, başkent Seul'deki mahkemede, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon askerlerin seks kölesi olarak kullandığı Güney Koreli kadınların 2013'te açtığı dava görüldü.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Japonya hükümetinin, istismar mağduru 12 kadının her birine 100 milyon won (91 bin 300 dolar) tazminat ödemesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada Japon askerler tarafından cinsel istismara uğrayan bu kadınlara yapılanların 'insanlığa karşı suç' olduğu vurgulandı.

Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüze ve cinsel istismara uğramıştı.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun 'nihai ve değiştirilemez şekilde' karara bağlanmasını öngörmüştü.

Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra Aralık 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde, geçmişte köle yapılan kadınların terapisi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize edilmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.

Güney Kore, hayattaki istismar mağduru kadınlara ve ailelerine destek olmak üzere Japonya tarafından finanse edilen bu vakfın feshedildiğini açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin artık bu konuda suçlayıcı ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.

Japonya Bakanlar Kurulu Sekreterliği 2019'un sonunda, Japon askerlerinin İkinci Dünya Savaşı'nda Güney Koreli kadınlara cinsel istismarda bulunduğunu doğrulamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
BioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecekBioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecek
La İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleriLa İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

İngiltere Moderna aşısına da onay verdi!

O aşıya da onay veridi! Dünyada bir ilk oldu

BioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecek

BioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecek

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

Aşı olduktan 2 hafta sonra öldü!

Aşı olduktan 2 hafta sonra öldü!

İtalya’da pandemi hastanesinin otoparkında patlama sonrası dev çukur oluştu

Pandemi hastanesinde patlama sonrası dev çukur oluştu

Bikinili fotoğraf paylaştıktan sonra ortadan kayboldu

Bikinili fotoğraf paylaştıktan sonra ortadan kayboldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.