Seks mağazası en büyük destekçisi! Çok sayıda sperm üretiyor...

15 yıl önce, çoğu nesli tükenmekte olan yerli kuşlara dikkat çekmek için başlayan Yılın Kuşu Yarışması, bu yıl rekor bir oylama ile ilgi görüyor. Şimdiye kadar 40 binin üzerinde oy kullanılan yarışmanın bitmesine 4 gün var. Ancak bu yarışmada ön plana çıkan bir şey daha var. O da alışılmadık büyüklükte testislere sahip olan Stitchbird adı verilen bir kuş.

Yeni Zelanda'da Yılın Kuşu Yarışması'nda şu ana kadar bütün ilgiyi üzerine çeken kuş, bir seks mağazası tarafından da destekleniyor. Seks mağazası kuşun, dünyada yüz yüze çiftleşen tek kuş olduğunu, ötücü kuşlar arasında seks pozitifliği hareketine liderlik ettiğini söylüyor.

Kuş, aldığı destekle tüm rakiplerini oylama yarışında geride bırakacak gibi görünüyor.

ÇOK MİKTARDA SPERM ÜRETİYOR!

Yeni Zelanda'ya özgü orta büyüklükte bir ötücü kuş olan Stitchbird yırtıcı değildir. Erkek kuşlar, siyah bir kafaya sarı ve yeşil bir gövdeye sahiptir. Dişiler ise beyaz kanatlara sahiptir. Ancak erkek kuşların en ilginç özelliği, 'çok miktarda sperm üreten' 'alışılmadık derecede büyük testislere' sahip olduklarının bilinmesidir.

