Seks tarikatı Nxivm: ABD'de suçlu bulunan tarikat lideri Keith Raniere 120 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de yargılandığı davada suçlu bulunan seks tarikatı Nxivm'in lideri Keith Raniere, 120 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tarikatın kurucusu da olan 60 yaşındaki Raniere, New York'taki davada 1 milyon 750 bin dolar para cezasına da mahkum edildi.

Raniere geçen yıl haraç alma, tehdit veya şantaj yoluyla menfaat temin etme, seks ticareti, çocuk pornografisi ve başka bazı suçlardan hüküm giymişti.

Savcılar, Nxivm'in liderinin hayatının kalan kısmını, tarikatın kurbanlarına "ölçülemez düzeyde zarar verdiği için" demir parmaklıklar ardından geçirmesi gerektiğini söylemişlerdi.

Tarikat liderinin bazı kadınları köle olarak kullandığı ve onları kendisiyle sekse zorladığı biliniyor.

New York Times'ın haberi sonrası soruşturma açıldı

Nxivm, 1998'de New York'un Albany bölgesinde kuruldu.

Tarikat kendisini, "insanları güçlendirmeyi amaçlayan ve insani ilkeler çerçevesinde hareket eden bir topluluk" olarak tanımladı.

ABD'de New York Times gazetesinin 2017'deki araştırması sonrası Nxivm hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonrası Nxivm'in lider kadrosu hakkında dava açıldı.