HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Seks tarikatı Nxivm: ABD'de suçlu bulunan tarikat lideri Keith Raniere 120 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seks tarikatı Nxivm: ABD'de suçlu bulunan tarikat lideri Keith Raniere 120 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

28.10.2020 03:09 | Son Güncelleme

ABD'de yargılandığı davada suçlu bulunan seks tarikatı Nxivm'in lideri Keith Raniere, 120 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tarikatın kurucusu da olan 60 yaşındaki Raniere, New York'taki davada 1 milyon 750 bin dolar para cezasına da mahkum edildi.

Seks tarikatı Nxivm: ABD'de suçlu bulunan tarikat lideri Keith Raniere 120 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de yargılandığı davada suçlu bulunan seks tarikatı Nxivm'in lideri Keith Raniere, 120 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tarikatın kurucusu da olan 60 yaşındaki Raniere, New York'taki davada 1 milyon 750 bin dolar para cezasına da mahkum edildi.

Raniere geçen yıl haraç alma, tehdit veya şantaj yoluyla menfaat temin etme, seks ticareti, çocuk pornografisi ve başka bazı suçlardan hüküm giymişti.

Savcılar, Nxivm'in liderinin hayatının kalan kısmını, tarikatın kurbanlarına "ölçülemez düzeyde zarar verdiği için" demir parmaklıklar ardından geçirmesi gerektiğini söylemişlerdi.

Tarikat liderinin bazı kadınları köle olarak kullandığı ve onları kendisiyle sekse zorladığı biliniyor.

New York Times'ın haberi sonrası soruşturma açıldı

Nxivm, 1998'de New York'un Albany bölgesinde kuruldu.

Tarikat kendisini, "insanları güçlendirmeyi amaçlayan ve insani ilkeler çerçevesinde hareket eden bir topluluk" olarak tanımladı.

Smallville dizinin oyuncularından Allison Mack tarikattaki ünlü isimlerden biriydi

ABD'de New York Times gazetesinin 2017'deki araştırması sonrası Nxivm hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonrası Nxivm'in lider kadrosu hakkında dava açıldı.

Keith Raniere'ın dışındaki isimler suçlarını itiraf etti.

Raniere'in avukatları ise müvekkillerinin masum olduğunu ve medyanın karalama kampanyasına kurban gittiğini savunmuşlardı.

PARTNER Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor
Korkutan bilanço! Son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştıKorkutan bilanço! Son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı
Piyangodan kazandığı servetini aşkta kaybetti Piyangodan kazandığı servetini aşkta kaybetti
En Çok Okunan Haberler
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
Diğer Haberler
Fransa Ticaret Bakanından AB’ye Türkiye'ye karşı harekete geçme çağrısı
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
Fransa'da koronavirüsten son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı
Korkutan bilanço! Son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı
İspanya'ya kaçan Venezuelalı muhalif lider Leopoldo Lopez: 'Eşimin bile haberi yoktu'
Muhalif liderden itiraf: 'Eşimin bile haberi yoktu'
Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesin bozulmasını "hayal kırıklığı" olarak niteledi
Trump'tan Azerbaycan ve Ermenistan'la ilgili flaş açıklama
Paris'te alarm! Bir noktada sahte bomba, diğerinde mühimmat dolu çanta
Paris'te alarm! Bir noktada sahte bomba, diğerinde...
Golan Tepeleri’nde 1700 yıllık yazılı taş bulundu
Golan Tepeleri’nde 1700 yıllık yazılı taş bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.