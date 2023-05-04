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Seks uzmanı cinsel ilişkide değiştirmeniz gereken tabuları açıkladı! "Eski sevgilinizle yatarak..."

04.05.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişkiye olan bakış açıları kişiden kişiye göre değişiklik gösteriyor. Bir seks uzmanı cinsel ilişkideki tabuların yıkılması gerektiğini belirterek şaşırtıcı önerilerde bulundu. Eski sevgiliyle çıkmanın etkili orgazm yaşamak için güvenilir olduğunu paylaşan uzman, tartışmalara neden oldu.

Seks uzmanı cinsel ilişkide değiştirmeniz gereken tabuları açıkladı! "Eski sevgilinizle yatarak..."

Sosyal medyanın seks profesörü olarak da bilinen Dr. Nicole McNichols, Instagram hesabında cinsel ilişkiler üzerine önerilerde bulunuyor. Eski sevgiliyle yatmanın doğru olacağını savunan Dr. Nicole, "Ben bir seks profesörüyüm ve işte eski sevgiliyle yatmanın neden harika bir fikir olabileceğine dair en önemli üç nedenim." diyerek savunduğu düşüncesini aktardı.

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Dr. Nicole McNichols, "Doğru bağlamda, eski sevgiliyle seks rahatlatıcı ve tanıdık gelebilir. İkiniz de ayrılıktan nispeten iyileştiğiniz sürece, yine de birbirinize güvenin ve saygı gösterin. Artık öfke beslemeyin."

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ORGAZM SAĞLAYABİLİR

Eski sevgilinle oynamanın "tatmin edici ve güvende hissettirebileceğini" söylemeye devam etti. Bu, onu ikinci noktasına güzel bir şekilde getiriyor. Akıllara durgunluk veren orgazmlara yol açabilir.

BİRBİRİNİZİ TANIMAK ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLAYABİLİYOR

"Birbirinizin vücutlarını zaten biliyorsunuz - ikiniz de birbirinizin nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını, nelerin eğlenceli olabileceğini ve neyin kesinlikle masanın dışında olduğunu biliyorsunuz. Ayrıca birbirinizin cinsel ipuçlarını nasıl okuyacağınızı da zaten biliyorsunuz, bu da seksi daha iyi hale getiriyor."

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TEKRARDAN İLETİŞİM KURULABİLİR

Dr. Nicole McNichols, eski sevgiliyle seksin ilişkinizi tekrardan alevlendirebileceğini söyledi. "Eğer ikinizin de ilgilendiği şey buysa, eski sevgiliyle seks yeniden bir araya gelme sürecinin bir parçası olabilir. Aslında hiçbir kelime konuşulmasa bile seks sırasında gerçekleşen çok fazla iletişim var."

Her zaman kötü şeylere yol açmak zorunda olmadığını söylemeye devam etti. Dr. Nicole McNichols, "Bazen seks iyileşmemize ve ilişkide neyin iyi olduğunu hatırlamamıza yardımcı oluyor.

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