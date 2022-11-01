"Sektörün en ağır fuarı"nda 2 bin tır blok mermer sergilenecek

"Sektörün en ağır fuarı" olarak nitelendirilen Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda bu yıl 2 bin tır blok mermer sergilenecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır yapılamayan fuarın 6'ncısı 23-26 Kasım'da TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuarda yurdun çeşitli bölgelerinden mermer çıkaran 250 firma stant için yer ayırırken 60 ülkeden gelecek ziyaretçilerin otel rezervasyonları gerçekleştirildi.

Fuarda yaklaşık 20 milyon dolar değere sahip 2 bin 200 blok mermerin satılması öngörülürken, yeni iş bağlantılarının kurulmasıyla ülke ihracatına katkı sağlanması hedefleniyor.

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Erol Efendioğlu, AA muhabirine, fuarın 2015'te dünyada bir ilk olarak Bursa'da düzenlenmeye başladığını söyledi.

Efendioğlu, 2015'teki fuarda 110'a yakın katılımcının 500 blok mermeri sergilediğini anımsatarak, o dönem 7 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını kaydetti.

Geçen yıllar içinde fuarın ciddi talep görmeye başladığını anlatan Efendioğlu, şöyle konuştu:

"Gerek ziyaretçi sayısı gerekse katılımcı sayısı çok arttı. Hatta geçen pandemiden önceki son yaptığımız fuara 1500 tır blok mermer gelmişti. Bu kez ilgi çok arttı. Dünyada da bir ilk olduğu için rakibimiz yok. Bu sene Türkiye'nin çeşitli illerinden 250 firma stant açacak. 60 ülkeden ziyaretçi bekliyoruz. Toplamda da 2 bin tır blok mermer sergilenecek. Fuarcılıkta bu bir dünya rekoru olabilir. 2 bin tır blok mermer ciddi bir rakam. Blok mermerin daha çok alıcısı ülkeler de Vietnam, Çin ve Hindistan gibi ülkeler. Vergi mevzuatından dolayı kesili ürün alamadıkları için bu ülkeler blok mermer alıyor."

"ÇOK GÜZEL BİR FUAR OLACAK"

Efendioğlu, son yıllarda Mısır, İtalya ve İspanya'dan da yoğun talep aldıklarını dile getirerek, "Fuar zamanı gerek lokantalarda gerek otellerde yer yok. Gelen ziyaretçilerin yüzde 90'ı yabancı. Bu sene 60 ülkeden 20 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. Çok güzel bir fuar olacak." dedi.

Fuarın önceki yıllarda daha açılışı yapılmadan ilgi gördüğünü ve alıcıların geceden fuar alanına girerek blok mermerlere marka bastıklarını belirten Efendioğlu, "Bu sefer fuar açılmadan blokları markalatmayacağız. Çünkü ziyaretçiler geçen sefer şundan yakındı. 'Her şey satılmış. Biz niye geldik?' Onun için şimdi erkenden satmayacağız, biraz bekleyeceğiz." diye konuştu.

Fuar için en fazla Hindistanlı iş adamlarının rezervasyon yaptırdığını ifade eden Efendioğlu, şöyle devam etti:

"Bu fuarın en güzel tarafı da yeni ülkeler, yeni müşteriler. Buna çok ihtiyacımız var. Çünkü standart 3-5 ülkeye blok mermer satışımız vardı. Şimdi bunu en az 30'a çıkarmak istiyoruz. Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Vietnam. İtalya, İspanya, Rusya gibi çok farklı ülkelerden blok müşterisi bekliyoruz. Rezervasyonlarını da yaptırdılar."

