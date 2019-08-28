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Sel bölgesinde havadan ve karadan hasar tespit çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 16:36 | Son Güncelleme

Samsun’da sel bölgesinde hasar tespit çalışmaları havadan ve karadan yürütülüyor.Salıpazarı ve Terme ilçelerinde 23-24 Ağustos’ta sel meydana geldi.

Samsun’da sel bölgesinde hasar tespit çalışmaları havadan ve karadan yürütülüyor.
Salıpazarı ve Terme ilçelerinde 23-24 Ağustos’ta sel meydana geldi. Selde Salıpazarı ilçesinde 2 kişi hayatını kaybederken, her 2 ilçede de büyük maddi zarar meydana geldi. Çiftçiler, ev sahipleri, esnaflar ve kamu kurumları selden zarar gördü. Bölgede yapılan hasar tespit çalışmalarında ise yeni görüntüler elde edildi. Yeni elde edilen görüntülerde heyelanın bazı evlerin hemen yanına kadar geldiği, konutların yanındaki toprakta yarılmalara neden olduğu gözlendi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada bölgede teknik personel tarafından etüt çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.
Salıpazarı ve Terme ilçelerinde özellikle fındık, buğday ve çeltik üreticileri ürünlerinin çoğunu kaybetmiş, bölgede on milyonlarca TL’lik de maddi zarar oluşmuştu.

Sel bölgesinde havadan ve karadan hasar tespit çalışması

Sel bölgesinde havadan ve karadan hasar tespit çalışması

Sel bölgesinde havadan ve karadan hasar tespit çalışması

Sel bölgesinde havadan ve karadan hasar tespit çalışması

Sel bölgesinde havadan ve karadan hasar tespit çalışması

Sel bölgesinde havadan ve karadan hasar tespit çalışması

Sel bölgesinde havadan ve karadan hasar tespit çalışması

Sel bölgesinde havadan ve karadan hasar tespit çalışması

Sel bölgesinde havadan ve karadan hasar tespit çalışması

Sel bölgesinde havadan ve karadan hasar tespit çalışması

Sel bölgesinde havadan ve karadan hasar tespit çalışması

Sel bölgesinde havadan ve karadan hasar tespit çalışması

Sel bölgesinde havadan ve karadan hasar tespit çalışması
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