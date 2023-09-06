Sel felaketinde kaybolan yeni evli çiftin düğün fotoğrafı ortaya çıktı!

Kırklareli Demirköy İğneada Bölgesinde meydana gelen sel sonrası dünden bu yana şuana kadar 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken kayıp 2 kişinin ise araması sürüyor. Aramalar sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da bir paylaşım yaparak kaybolanlardan 2 kişiden birinin doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar olduğunu açıkladı.

BAKAN KOCA PAYLAŞMIŞTI

Bakan Koca açıklamasında, “310 kişilik ekiple devam ediyor Kırklareli’ndeki sel olayından sonra kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 6.45 itibarıyla yoğunlaştırılarak devam etmektedir. Ekipte UMKE Timi ve AFAD görevlisi olmak üzere 310 kişi bulunuyor. Ümit ederiz ki bu yoğun çabanın sonucu üç iyi haber olur” ifadelerini kullandı.

Doktor Selman ve eşi Mihriban’ın bölgeye tatil amaçlı gittikleri iddia edilirken, kayıp doktor ve eşine ulaşılıp ulaşılmadığı henüz netlik kazanmadı.

DÜĞÜN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Öte yadan Alanya Emişbeleni eski Belediye Başkanı Nurettin Uludağ da sosyal medyada yaklaşık 3 ay önce evlenen çiftin bir fotoğrafını paylaştı. Uludağ; “Kırklareli ilinde Meydana gelen sel felaketinde kaybolan Alanya’lı Selman ve Mihriban bağışlar kardeşlerimize hala ulaşılamadı, dostum abim Kırklareli valisi Birol Ekici ile görüştüm kendisi Alanyalı hemşehrilerimiz ile beraber olduğunu ve bütün ekipleri seferber ettiğini söyledi Allah Valimizden ve bütün ekiplerden razı olsun inşallah biran önce bulunur da aile ve yakınları rahat bir nefes alır bu vesile ile can kayıplarımıza Allah,tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim” açıklamasında bulundu.



