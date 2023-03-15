HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sel sularına direnemedi! Konteyner sürüklendi, anne hayatını kaybetti; 3 çocuğu ise... Adıyaman'da korkunç anlar böyle görüntülendi

Sel sularına direnemedi! Konteyner sürüklendi, anne hayatını kaybetti; 3 çocuğu ise... Adıyaman'da korkunç anlar böyle görüntülendi

15.03.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremden sonra bir de sel felaketiyle mücadele eden Adıyaman'da yürekleri ağza getiren anlar kameraya kaydedildi. Tut ilçesinde sel suları bir konteyneri sürükledi. Bir anne ve üç çocuğunun yaşadığı öğrenilen konteynerde 3 çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Anne ise hayatını kaybetti.

Depremden sonra selin vurduğu Adıyaman’ın Tut ilçesinde, sel sularına kapılan anne ve 3 çocuktan; anne hayatını kaybederken 3 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

AW848475_01

KONTEYNER SEL SULARINA KAPILDI

Sarıkaya Ailesi’nin içinde bulunduğu ve Ömerova Deresinin yanında bulunan konteyner aşırı yağış sonrası meydana gelen sel sularına kapıldı. Sel suları konteyneri sürükledi. Konteyner dışında bulunan anne Selma Sarıkaya'nın cesedine ulaşılırken, 3 çocuğu sel sularında sürüklendi. Konteynerin sürüklendiği anlar amatör kameraya yansıdı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesine ulaşılırken, kayıp 3 çocuğu jandarma, AFAD ve polis ekipleri arıyor.

Tut ilçesinde 15 araç, 14 profesyonel dalgıç, 140 arama kurtarma personeli ile birlikte toplam 346 personelin görevlendirildiği öğrenildi.

AW848475_02

Bölgedeki iş makinelerine ek olarak 10 vidanjör, 50 motopomp ve dalgıç pompa, 6 kurtarma botu görevlendirildiği aktarıldı.

Şanlıurfa’yı sağanak çok fena vurdu! Hastaneyi su bastı... Şanlıurfa’yı sağanak çok fena vurdu! Hastaneyi su bastı...

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 bin dolarlık şantaj! Müstehcen görüntülerini sosyal medyada...10 bin dolarlık şantaj! Müstehcen görüntülerini sosyal medyada...
Kılıçdaroğlu '3 ülke de bunu bilsin' diyerek duyurduKılıçdaroğlu '3 ülke de bunu bilsin' diyerek duyurdu
Milyonlar havada uçuştu! Balya balya paraları bavullarla taşıdılarMilyonlar havada uçuştu! Balya balya paraları bavullarla taşıdılar
Anahtar Kelimeler:
sel Adıyaman

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu ve Yavaş hamlesine karşı iki isim konuşuluyor!

İmamoğlu ve Yavaş hamlesine karşı iki isim konuşuluyor!

Şanlıurfa’yı sağanak çok fena vurdu! Hastaneyi su bastı...

Şanlıurfa’yı sağanak çok fena vurdu! Hastaneyi su bastı...

İşte eczane kalfasının şeytani planı...

İşte eczane kalfasının şeytani planı...

Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti

Transparan giyip göğüs dekoltesiyle mest etti

Transparan giyip göğüs dekoltesiyle mest etti

Petrolde ‘iflas’ alarmı akaryakıtta tabelayı değiştirdi

Petrolde ‘iflas’ alarmı akaryakıtta tabelayı değiştirdi

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.