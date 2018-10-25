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Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 17:03 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'a 'iftira' suçunu işledikleri iddiasıyla 12. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan HDP eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın yargılanmasına devam edildi. 2 yıldır Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmalara katılmayan Demirtaş, SEGBİS ile hakim karşısına çıkarak, “Susma hakkımı kullanmak istemiyorum. Kayseri’ye gelip yüz yüze iddialara cevap vermek istiyorum” dedi.

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya Edirne Kapalı Cezaevi’nde tutuklu sanık Selahattin Demirtaş Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, tutuklu sanık Figen Yüksekdağ ise sağlık mazereti ile duruşmaya katılmadı. 2 çocuk babası 45 yaşındaki tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, mesleğinin avukatlık olduğunu ve şu anda maddi geliri olmadığını beyan etti. Demirtaş mahkeme hakiminden iddianamenin baştan sona okunmasını talep etti. Hakim iddianameyi okuyarak, 9 Mayıs 2015’te Yenidoğan Mahallesi’nde HDP seçim bürosuna gece yarısı saldırı olduğu ve büronun camlarının kırıldığı, HDP eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağı’ın verdikleri dilekçe ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ın kayıtsız kaldığı ve olaylara azmettirici olacağı iddiasıyla soruşturma açılmasını talep etti. Yapılan soruşturma sonucu Kulular hakkında takipsizlik kararı verildiği ve Demirtaş ile Yüksekdağ’ın verdikleri dilekçe nedeniyle İbrahim Kulular’a ‘iftira’ suçu işlediklerinin anlaşıldığı görüşlerine yer verildiğini belirtti.

Tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, “12 yıl parlamenterlik yaptım, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 kez aday oldum, en büyük partilerin birinde eşbaşkanlık yaptım, mahkemede sanık olarak yargılanmam ciddi bir meseledir. Savunma için süre istiyorum” dedi.

HAKİM DEMİRTAŞ'IN TALEBİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Mahkeme hakimi iddianamenin sanığın çok önce eline geçtiği gerekçesi ile Demirtaş’ın talebini geri çevirdi.

'SUSMA HAKKIMI KULLANMAK İSTEMİYORUM, YÜZ YÜZE İDDİALARA CEVAP VERMEK İSTİYORUM'

Demirtaş tekrar konuşarak, “Hakkımda dava açıldığı günden bu yana adil yargılama ilkelerince, bizzat mahkeme huzurunda savunma yapma talebim ısrarla reddedildi. Yargılamanın uzamasının tek nedeni benim Edirne’den Kayseri’ye getirilip huzurda savunma yapmama izin verilmemesidir. Susma hakkımı kullanmak istemiyorum. Kayseri’ye gelip yüz yüze iddialara cevap vermek istiyorum. Bu koşullarda savunma yapmayı kabul etmiyorum” diye konuştu.

Hakim, sanığın güvenlik ve başka sebeplerle SEGBİS ile hazır edildiğini, Yargıtay kararlarında Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’nin savunmanın kısıtlanması anlamına gelmediğini, 2016 yılında iddianamenin sanığa tebliğ edildiği gerekçeleriyle tüm şartların hazır edildiği ve her iki sanığın da yapılan savunmalarının kabul edilerek, diğer celseye kadar sanık avukatının savunması için süre verilmesine karar verip, duruşmayı 31 Ocak’a erteledi.

Mahkeme hakimi, ayrıca sanıkların diğer celse de SEGBİS ile hazır edilmeleri için tutuklu bulundukları cezaevlerine müzekkere yazılmasına karar verdi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
gönlümüz ve kalbimiz hep sizinle, yalnız değilsiniz.
turkiyeye gelmis gecmis en durust siyasetci, mafya yi disari cikarmak isteyen sahte siyasetcilerin aksine halki icin yillardir zindanda kalan lider,cik artik şu yikilasi zindandan'yusuf musun mubarek .
Akp_hdp flörtüne hazırlık aşamaları.
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