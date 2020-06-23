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Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2020 15:46 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın avukatları, Anayasa Mahkemesi'nin lehlerine verdiği hak ihlali kararına dayanarak, müvekkillerinin Ankara'da hakkında yürütülen soruşturma dosyası kapsamındaki tutukluluğunun sonlandırılmasını talep etti.

Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için başvuruda bulundu.

Demirtaş'ın avukatları, tahliye dilekçelerini Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Dilekçede, Demirtaş'ın, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 2 yıl 10 ay tutuklu kaldığı belirtildi. Davadaki temel isnatlardan birinin 6-8 Ekim 2014'teki olaylar olduğu ifade edilen dilekçede, mahkemenin 2 Eylül 2019'da Demirtaş'ın tahliyesine karar verdiği hatırlatıldı.

Ancak Demirtaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da 20 Eylül 2019'da tutuklandığı kaydedilen dilekçede, bu dosyadaki isnatlarla yargılandığı davadaki isnatların aynı olduğu savunuldu.

Demirtaş'ın tutuklanmasına karar verilen soruşturma dosyasında şüpheli olamayacağı, zira aynı suçlama nedeniyle hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın açıldığı savunulan dilekçede, "Müvekkilin halen Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dosya kapsamıyla aynı olay gerekçe gösterilerek yeniden tutuklanması ve Anayasa Mahkemesi'nin 9 Haziran 2020 tarihli kararla müvekkilin makul süreyi aşan tutukluluğu nedeniyle verdiği hak ihlali kararı birlikte nazara alınarak özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal eden bu tutukluluk durumuna son verilmesini talep ederiz." ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, terör suçlarından yargıladığı Demirtaş'ın 2 Eylül 2019'da adli kontrolle tahliyesine karar vermiş ancak Demirtaş, daha önce İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinden çıkamamıştı.

Demirtaş, kendisi gibi "HDP Eş Genel Başkanlığı" yapan Figen Yüksekdağ ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Aynularab (Kobani) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında, 20 Eylül 2019'da "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek", "öldürmeye teşebbüse azmettirmek", "yağmaya azmettirmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek" suçlarından tutuklanmıştı.

Demirtaş'ın bireysel başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, Demirtaş'ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava kapsamındaki tutukluluğunun makul süreyi aştığına, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetmiş ve kendisine 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

(AA)

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