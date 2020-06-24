Selahattin Demirtaş'tan Abdülhamit Gül'e: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal hakkında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e çağrıda bulundu.

Avukat Ebru Timtik ve Avukat Aytaç Ünsal hakkında Demirtaş'ın mesajı şöyle:

"Bütün siyasi değerlendirmeler bir yana, lütfen insanlığın ölmesine izin vermeyin. Meslektaşlarımız için, ilk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum.

Lütfen konuyla bizzat ilgilenin. Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal yaşasınlar."



