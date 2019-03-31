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Selahattin Demirtaş Twitter'dan çağrı yaptı

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Oyunuzu mutlaka kullanın ve sayım bitene kadar da sandığa sahip çıkın lütfen" çağrısında bulundu.

Selahattin Demirtaş Twitter'dan çağrı yaptı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Demirtaş'ın açıklamaları:

"Merhabalar, nasılsınız? Sandığa gidiyoruz, değil mi? Oyunuzu mutlaka kullanın ve sayım bitene kadar da sandığa sahip çıkın lütfen. Güzel sonuçları akşam hep birlikte, keyifle izleyelim. (Bir resim çalışmamı da paylaşmak istiyorum sizlerle. Yarının daha güzel olması dileğiyle...)"


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HDP Selahattin Demirtaş Twitter seçim sonuçları yerel seçim sonuçları

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