Selahattin Demirtaş Twitter'dan çağrı yaptı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Demirtaş'ın açıklamaları:

"Merhabalar, nasılsınız? Sandığa gidiyoruz, değil mi? Oyunuzu mutlaka kullanın ve sayım bitene kadar da sandığa sahip çıkın lütfen. Güzel sonuçları akşam hep birlikte, keyifle izleyelim. (Bir resim çalışmamı da paylaşmak istiyorum sizlerle. Yarının daha güzel olması dileğiyle...)"

Merhabalar, nasılsınız? Sandığa gidiyoruz, değil mi? Oyunuzu mutlaka kullanın ve sayım bitene kadar da sandığa sahip çıkın lütfen. Güzel sonuçları akşam hep birlikte, keyifle izleyelim. (Bir resim çalışmamı da paylaşmak istiyorum sizlerle. Yarının daha güzel olması dileğiyle...) pic.twitter.com/ORDatTNtes — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 31 Mart 2019



