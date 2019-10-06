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Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 16:19 | Son Güncelleme

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın test görüntülerini ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yeni test görüntülerini yayınladı.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın test görüntülerini ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yeni test görüntülerini yayınladı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı’nın motor çalıştırmasını ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları, “Beygiri bağladık arpasını verdik. Test bitiminde Etnospor’da at bin, ok at, güreş tut inşallah” notu ile paylaştı.

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