Selçuk Bayraktar duyurdu! TB3, 6'ncı uçuş testini başarıyla tamamladı

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bayraktar, "Bayraktar TB3 6. Uçuş testini de başarıyla tamamladı. Sistem tanımlama performans testi. 6'ncı uçuş: 6 saat (toplam 28 saat) paylaşımında bulundu.

TCG ANADOLU'DAN İLK UÇUŞ 2024'DE

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip, dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde de testlere başlamasını planladıklarını açıklamıştı. (DHA)







