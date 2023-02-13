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Selçuk Bayraktar kimdir, ne iş yapıyor, kiminle evli? Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan dev bağış!

13.02.2023 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selçuk Bayraktar Kahramanmaraş depremi sonrası yaptığı bağış açıklamasıyla gündem oldu. Kullanıcılar Selçuk Bayraktar'ın kim olduğunu, kiminle evli olduğunu ve hayat hikayesini merak ediyorlar. Türkiye’nin ilk milli S/İHA sistemlerinin ve ilk milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın mimarı olan Bayraktar ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki Selçuk Bayraktar kimdir, ne iş yapıyor, kiminle evli? İşte ayrıntılar...

Selçuk Bayraktar kimdir, ne iş yapıyor, kiminle evli? Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan dev bağış!

Selçuk Bayraktar geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilin etkilendiği deprem bölgesine annesi ve babası adına 300 milyon TL daha bağışladıklarını açıklamıştı. Bir açıklama da bugün geldi. Baykar adına yaptığı açıklama sonrası Selçuk Bayraktar ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Peki Selçuk Bayraktar kimdir, ne iş yapıyor, kiminle evli? İşte detaylar...

SELÇUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Selçuk Bayraktar, 1979 İstanbul-Sarıyer’de doğdu. İlköğrenimini Sarıyer İlköğretim İlkokulunda tamamlayıp, 1997 yılında Robert Kolej’den mezun oldu. 1997-2002 yılları arasında İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine devam etti. Üniversite eğitimi esnasında University of Pennsylvania’nın (UPenn) GRASP laboratuvarından staj kabulü aldı. Staj kapsamında almış olduğu burs teklifiyle, yüksek lisans eğitimini 2002-2004 arasında Elektrik Mühendisliği Bölümünde UPenn’de sürdürdü.

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Yüksek lisans eğitimi sonrasında MIT (Massachusetts Institute of Technology)’de burslu olarak yüksek lisans-doktora teklif almıştır. 2007 yılından bu yana Baykar bünyesinde Teknoloji Liderliği (CTO) görevini yürütmektedir. 2021’den itibaren Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bayraktar, 2022’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky tarafından Ukrayna Devlet Liyakat Nişanı’na layık görülmüştür.
Aynı zamanda, kurucusu olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nda (T3 Vakfı) yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanın teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmalarını sağlamak için çalışmaktadır.

SELÇUK BAYRAKTAR KİMİNLE EVLİ?

Selçuk Bayraktar 2016 yılından beri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile evlidir. Geçtiğimiz günlerde TV 100'de yayınlanan 'Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum' programına konuk olan Bayraktar, eşiyle tanışma hikayesini anlattı ve "Eşimin zarafetinden, asaletinden ve ahlakından çok etkilendim diyebilirim." dedi.

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BAYKAR'DAN DEPREM BÖLGESİNE DEV BAĞIŞ

Selçuk Bayraktar, bugün yaptığı bir açıklamayla depremden etkilenen afetzedelerin barınmalarına destek olmak için AFAD ile koordineli olarak bin konut bağışladığını açıkladı.

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Twitter üzerinden açıklamada bulunan Bayraktar şunları söyledi :

''Milletimiz için KonutSeferberliği başlatıyoruz.BAYKAR olarak afetzede kardeşlerimizin kalıcı barınma ihtiyacının çözümüne destek olabilmek için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışlıyoruz. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız.''

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