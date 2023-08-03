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Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu aslen nereli, hangi görevlerde bulundu, evli mi?

03.08.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu gibi soruların yanıtları Yüksek Askeri Şura toplantısının sona ermesinin ardından araştırılmaya başlandı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı ve TSK'nın yeni komuta kademesi belli oldu. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Peki, Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu aslen nereli, hangi görevlerde bulundu, evli mi?

Selçuk Bayraktaroğlu'nun kim olduğuna dair araştırmalar yoğunlaştı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda TSK'nın yeni komuta kademesi belirlendi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu oldu. Peki, Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında? Genel Kurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu aslen nereli? İşte hakkında tüm detaylar...

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'de doğdu. Üçüncü sınıfta girerek 1977'de Kuleli Askerî Lisesini, 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezini bitirdi. Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 2000'de muhabere kurmay albay rütbesine terfi etti. 2009'a kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı.

Selçuk Bayraktaroğlu 2

2009'da tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2009-2011 arası 9. Motorize Piyade Tugayı komutanlığı, 2011-2013 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı yaptı. Bu görevini yürütürken Kırıkkale'deki Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisinde patlama meydana gelmiş ve 4 kişi ölmüştür.

2013'te tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2013-2014 arası Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 arası 3. Ordu Kurmay Başkanlığı yaptı.

2016'da korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı. 10 Ocak 2020'de Metin Gürak'ın Libya'da görevlendirilmesi üzerine Genelkurmay II. Başkanlığına vekâlet etmeye başladı.

2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 24 Ağustos 2021'de asaleten atandı.[ 24 Aralık 2021'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.

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