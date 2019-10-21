Selçuk Mızraklı - Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alındı

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı gözaltına alındı.

Mızraklı'nın gözaltına alındığını avukatı Mehmet Emin Aktar Twitter hesabından açıkladı.

Aktar, Mızraklı'ya yönelik suçlamanın "yürütülen bir soruşturma" olduğunu belirtti.

https://twitter.com/MehmetEminAktar/status/1186139335051153408

Selçuk Mızraklı, 19 Ağustos'ta Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile birlikte görevden alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Mızraklı, Türk ve Ertan'ın "terör örgütleriyle iltisak-irtibatı olduğu", "terör örgütlerine destek verdikleri" yönünde tespit ve deliller bulunduğu" belirtilmişti.

Kayyum atanan kentlerden Diyarbakır'da, Vali Hasan Basri Güzeloğlu belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişti.