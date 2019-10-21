HABER

Selçuk Mızraklı - Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alındı

21.10.2019 08:28 | Son Güncelleme

Mızraklı'nın gözaltına alındığını avukatı Mehmet Emin Aktar Twitter hesabından açıkladı. Aktar, Mızraklı'ya yönelik suçlamanın "yürütülen bir soruşturma" olduğunu belirtti.

Selçuk Mızraklı - Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alındı

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı gözaltına alındı.

Mızraklı'nın gözaltına alındığını avukatı Mehmet Emin Aktar Twitter hesabından açıkladı.

Aktar, Mızraklı'ya yönelik suçlamanın "yürütülen bir soruşturma" olduğunu belirtti.

https://twitter.com/MehmetEminAktar/status/1186139335051153408

Selçuk Mızraklı, 19 Ağustos'ta Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile birlikte görevden alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Mızraklı, Türk ve Ertan'ın "terör örgütleriyle iltisak-irtibatı olduğu", "terör örgütlerine destek verdikleri" yönünde tespit ve deliller bulunduğu" belirtilmişti.

Kayyum atanan kentlerden Diyarbakır'da, Vali Hasan Basri Güzeloğlu belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişti.

PARTNERÜnlü şarkıcının özel fotoğrafları internete sızdırıldıÜnlü şarkıcının özel fotoğrafları internete sızdırıldı
Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklamaSenatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama
Saray, 2020’de vergilere bel bağladıSaray, 2020’de vergilere bel bağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Yer: Gaziantep! Şehir 15 dakikada bu hale geldi!

Yer: Gaziantep! Şehir 15 dakikada bu hale geldi!

Acun'dan şaşırtan karar! O Ses jürisi MasterChef'te yarışacak

Acun'dan şaşırtan karar! O Ses jürisi MasterChef'te yarışacak

Rekor kırıldı! 49 kişiyle birlikte tam 19 saat havada kaldı!

Rekor kırıldı! 49 kişiyle birlikte tam 19 saat havada kaldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklamalar

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Lübnan'da göstericilerden 'devam' çağrısı

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

New York Times'tan gündemi sarsan iddia! 'Trump o bölgelerini kaptırmamak için asker bırakacak'

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

Şili yangın yerine döndü! Ölü sayısı 8'e yükseldi!

Ülke yangın yerine döndü! Ölü sayısı artıyor!

Qantas rekor kırdı! Dünyanın en uzun mesafeli ticari test uçuşu gerçekleşti!

Rekor kırıldı! 49 kişiyle birlikte tam 19 saat havada kaldı!

Pakistan'dan Hindistan'a 'ilan edilmemiş savaş' suçlaması

Pakistan'dan Hindistan'a 'ilan edilmemiş savaş' suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.