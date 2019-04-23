HABER

Selçuk'tan BM Genel Sekreteri'ne "Dünya Kitap Günü" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 15:13 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Kitap Günü dolayısıyla Twitter hesabından, BM Genel Sekteri Antonio Guterres'e "#1Koltuk1Kitap" etiketiyle çağrıda bulundu - Bakan Selçuk'un bu çağrısına yanıt BM Genel Sekteri Guterres de UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore ile UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ı "#1Koltuk1Kitap" "meydan okuması"na davet etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Kitap Günü dolayısıyla sosyal medyada "#1Koltuk1Kitap" etiketiyle yürütülen "challenge" (meydan okuma) etkinliğine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekteri Antonio Guterres'e yaptığı çağrıyla destek verdi.

Bakan Selçuk, Dünya Kitap Günü dolayısıyla Twitter hesabından, makamını temsili olarak devrettiği MEV Gökkuşağı Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Belinay Ceren Çoban'a kitap hediye ettiği fotoğrafını paylaşarak, BM Genel Sekteri Antonio Guterres'e "#1Koltuk1Kitap" etiketiyle çağrıda bulundu.

Selçuk, Guterres'e yaptığı çağrıda, "Milli günümüz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Dünya Kitap Günü kutlamaları kapsamında 5. sınıf öğrencisi Belinay Ceren'le, '#1Koltuk1Kitap' meydan okumasını gerçekleştiriyorum. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, şimdi sıra sizde. Siz de bir kitabın sayfalarını, bir çocukla beraber açın." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'un bu çağrısına uyan BM Genel Sekreteri Guterres de Twitter hesabı üzerinden Dünya Kitap Günü'nde UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore ile UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ı "#1Koltuk1Kitap" meydan okumasına davet etti.

Guterres, bu kapsamda, "Dünya Kitap Günü'nde UNICEF Şefi Henrietta Fore ve Audrey Azoulay'a bana katılmaları için meydan okuyorum ve diğerlerini çocuklarla birlikte kitap okumaya davet ediyorum. Okur yazarlık herkese fırsat dünyalarının kapılarını aralar. Aynı zamanda okumak eğlencelidir." paylaşımını yaptı.

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...
Kırgızistan’da 23 Nisan CoşkusuKırgızistan’da 23 Nisan Coşkusu
YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
#1Koltuk1Kitap" Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekteri Antonio Guterres challenge" (meydan okuma) etkinliği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter

En Çok Okunan Haberler

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'ya çocuklardan yoğun ilgi

Duygu dolu anlar! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.