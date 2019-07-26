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Selde karaya vuran balıkları kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 17:53 | Son Güncelleme

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde, sel sularıyla birlikte karaya vurarak su birikintisinin içinde kalan 60’a yakın sazan balığını, Barış Ertuğrul(41), tek tek toplayarak, tekrar dereye bıraktı.

Tezcan SOLMAZ/AKÇAKOCA(Düzce), (DHA)- DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde, sel sularıyla birlikte karaya vurarak su birikintisinin içinde kalan 60’a yakın sazan balığını, Barış Ertuğrul(41), tek tek toplayarak, tekrar dereye bıraktı. Düzce’de sel felaketinden etkilenen Akçakoca Cumayanı Mesire Alanı'nda bir yakınının tesisi bulunan Barış Ertuğrul, buraya gitti. Afette zarar gören tesisi gezen Ertuğrul, sel sularıyla birlikte karaya vuran, suların çekilmesiyle birlikte su birikintisi içinde kalan sazan balıklarını fark etti. Yaklaşık 60 sazan balığını tek tek toplayıp, yeniden dereye bıraktı. Barış Ertuğrul, “Derenin yükselmesiyle birlikte bu alan hep balıkla doldu. ‘Tesisimiz gitti, ama en azından balıkları kurtarayım’ dedim. Elimden geldiği kadar canlı balıkların hepsini kurtardım. Dereye koydum. İnşallah yaşıyorlardır. 50-60 balığı kesin kurtardım. Dere balığı, sazandı. Çok değerli bir balıktır aslında. Yiyebilirdim ama yaşasın hayvanlar. Hiç olmazsa doğanın dengesi bozulmasın. Selin verdiği duygusallık ağır bastı” dedi.

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