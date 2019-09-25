Selden zarar gören çiftçilere 5 milyon liralık tohum desteği

Çiftçilerin zararlarının karşılanması için kısa sürede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, Cumhurbaşkanlığından tahsis edilen 5 milyon liranın kullanımı için de komisyon kurduklarını belirten Çiftçi, "Sel ve dolu afetleri nedeniyle ilimize 5 milyon lira ödenek tahsis edildi. Bin 600 ton buğday, 400 ton tritikale, 13 ton yonca tohumu ve 900 paket de silajlık mısır dağıtılmasına karar verildi." dedi.

Vali Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, mayıs, haziran ve temmuz aylarında meydana gelen sel ve su baskınlarından Sungurlu, Uğurludağ, Bayat, Osmancık, Laçin, Mecitözü ve Ortaköy ilçelerine bağlı 147 köyde 3 bin 371 çiftçinin zarar gördüğünü söyledi.

ÇORUM (AA) - Çorum'da dolu ve şiddetli yağış sonucu oluşan selden zarar gören 3 bin 371 çiftçiye 5 milyon lira tutarında sertifikalı tohum hibe edildi.

Dağıtılan tohumla yaklaşık 100 bin dekar alanda 3 bin 371 çiftçinin sertifikalı tohumdan faydalanacağını dile getiren Çiftçi, "Üreticilere dağıtılacak ürünlerle Çorum'da sertifikalı tohum kullanımı yüzde 25'e yükselecek. Bunun daha da yukarılara çıkması gerekiyor. Sertifikalı tohum kullanımıyla üründe kalite ve verim artacak. Tohumdan kaynaklanan bazı hastalıkların önüne geçilecek. Dolayısıyla değişik açılardan çok faydalı bir faaliyetin içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da sel baskınlarında 500 bin dekar alanın zarar gördüğüne dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığından gelen bütçeyle Çorum'un iklimine en uygun tohumları seçtiklerini vurgulayan Sarı, "Hibe tohumluklar Valiliğimizin gayretiyle ilimize geldi ancak gelmeyebilirdi. Üreticilerimizin mutlaka tarım sigortasını yaptırması gerekiyor. Devletimiz tarım sigortasının yüzde 50'sini karşılamaktadır. Çorum, dolu ve sel baskını konularda riskli illerden biri. Tarım sigortası yaptıran çiftçinin zararını devletimiz karşılamaktadır. Allah bize tekrar böyle afetler yaşatmasın." diye konuştu.

Yaklaşık 60 dönüm ekili arazisi zarar gördüğü için hibe tohum desteği alan Hacer Kulaksız ise tarım sigortası yaptırmamasına karşın hibe tohum desteği verildiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, "İnşallah gelecek yıllarda sigorta yaptırmayı planlıyorum. Vatanıma, milletime, devletime teşekkür ederim. Allah razı olsun. Devletimizin yeni desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.

