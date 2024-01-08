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Selena Gomez, Altın Küre'nin rüküşleri arasına girdi! Elbisesinin alt kısmıyla zor anlar yaşayınca...

08.01.2024 10:37 | Son Güncelleme:
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Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri Los Angeles'taki törenle sahiplerini buldu. Selena Gomez gecede rüküşler arasına girerken eteğiyle de zor anlar yaşadı.

Altın Küre ödüllerine Oppenheimer ve Succession damga vururken geceye ünlü isimler akın etti. Gecede dikkat çeken isimlerden biri Selena Gomez oldu. Son günlerde yeni aşkıyla adından söz ettiren güzel şarkıcı ve oyuncu sosyal medyada "Rüküş" ilan edildi.

The Only Murders In The Building dizisinin yıldızı gecede kırmızı üstten dar alttan balon etek tasarıma sahip bir elbise tercih etti.

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Selena Gomez son derece kabarık kırmızı bir elbiseyle en kötü giyinenler listesinin başında yer alırken frikik vermeye de ramak kalan bazı anlar yaşadı.

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Gomez tarzıyla kırmızı halıda boy gösterirken eteği rüzgarda havalanınca ne yapacağını bilemedi ve Marilyn Monroe tarzında pozuyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

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