Selena Gomez, Altın Küre'nin rüküşleri arasına girdi! Elbisesinin alt kısmıyla zor anlar yaşayınca...

Altın Küre ödüllerine Oppenheimer ve Succession damga vururken geceye ünlü isimler akın etti. Gecede dikkat çeken isimlerden biri Selena Gomez oldu. Son günlerde yeni aşkıyla adından söz ettiren güzel şarkıcı ve oyuncu sosyal medyada "Rüküş" ilan edildi.

The Only Murders In The Building dizisinin yıldızı gecede kırmızı üstten dar alttan balon etek tasarıma sahip bir elbise tercih etti.



Selena Gomez son derece kabarık kırmızı bir elbiseyle en kötü giyinenler listesinin başında yer alırken frikik vermeye de ramak kalan bazı anlar yaşadı.



Gomez tarzıyla kırmızı halıda boy gösterirken eteği rüzgarda havalanınca ne yapacağını bilemedi ve Marilyn Monroe tarzında pozuyla yine adından söz ettirmeyi başardı.