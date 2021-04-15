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Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş'tan Uraz Kaygılaroğlu itirafı: 'Tatile gitmek isterdim'

15.04.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selena'nın Nazlısı Dilara Kurtulmuş, Zeynep Özkaya'nın programında Uraz Kaygılaroğlu ile tatile gitmek isterdim diye konuştu. Genç oyuncu itirafının ardından utanarak gülümsedi ve arkadaş grubuyla gitmek istediğini ekledi. İşte, Selena'nın Nazlısı Dilara Kurtulmuş'un itirafı...

Selena dizisi ile tanınan Dilara Kurtulmuş, Sihirli Annem dizisinin Çilek'i Zeynep Özkaya'nın Youtube kanalına konuk oldu. Kendisine yöneltilen "Hangi ünlü ile tatile gitmek isterdin?" sorusunu yanıtlayan ünlü oyuncunun itirafı kısa sürede gündem oldu. İşte, ayrıntılar...

Zeynep Özkaya'nın Konuk Köşesi video serisine katılan Dilara Kurtulmuş, programda kendisine yöneltilen soruları samimiyetle yanıtladı.
Genç oyuncuya "Hangi Türk ünlü ile tatile gitmek isterdin?" sorusunun sorulması ile Kurtulmuş, utanarak "Söyleyemem ki" dedi.
Zeynep Özkaya'nın ısrarına dayanamayan Dilara Kurtulmuş, "Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaş grubu ile tatile gitmek isterdim.
Aslında çok sevmezdim Uraz'ı ama ben Sefirin Kızı dizisinin hayranıyım" diye konuştu.
Dilara Kurtulmuş, 12 Mayıs 1998 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi.
23 yaşında olan Dilara Kurtulmuş 1.61 boyunda, 51 kilo ve boğa burcudur.
Lise ve üniversite eğitimi sırasında herhangi bir projede yer almayan Kurtulmuş, üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde tamamlamıştır.
Dilara Kurtulmuş, 2006-2009 yılları arasında yayınlanan 'Selena' dizisinde 'Nazlı' karakterini canlandırdı. 2009'da 'Nefes' ve 2011'de 'Nuri' adlı projelerinde yer alan Kurtulmuş aynı yıl 'Çınar' adlı kısa filmde oynadı.
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Anahtar Kelimeler:
Uraz Kaygılaroğlu

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