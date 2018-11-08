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Selim, Almanya'yı karıştırdı: 13 bin kişiye bulaştırdı!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2018 07:57 | Son Güncelleme

Almanya'nın önde gelen kentlerinden Münih, anestezi uzmanı Selim C'yi konuşuyor. Anestezi uzmanı olarak görev yapan Selim'in hastalara bilerek Hepatit C bulaştırdığını söylemesi üzerine soruşturma büyüdü.

Selim, Almanya'yı karıştırdı: 13 bin kişiye bulaştırdı!

Almanya’nın Bavyera bölgesinde ciddi bir sağlık krizi yaşanıyor… Donauwörth bölgesinin büyük hastanelerinden birinde çalışan Selim C. isimli adamın, “Ben hastalara Hepatit C bulaştırdım” demesi üzerine soruşturma açıldı. Bu açıklamanın ardından Donau-Ries Clinic’ten kovulan Selim C’nin kaç kişiye hastalığı bulaştırdığı henüz bilinmiyor.

Bugün Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, soruşturmanın derinleştirildiğini ve bu kişinin hastalara nasıl Hepatit C bulaştırdığının incelendiğini yazdı. Genelde kan yoluyla bulaşan Hepatit C, iğne üzerinden de bulaşabiliyor.

EN AZ 13 BİN KİŞİ TEHLİKE ALTINDA

Sözcü'de yer alna habere göre, yetkililer Selim C’nin neden böyle bir şey yaptığını henüz bilmediklerini açıklarken, adamın çalıştığı dönemde hastanede tedavi olan en az 13.000 kişinin kontrol edilmesi gerektiğini ve bu kişilerde Hepatit C olabileceği duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Hepatit C Almanya hastane

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
türk işte ahlaksız
Şerefden,haysiyetten,insanlıktan nasibini almamış mahlukat.Cehennem azabından asla kurtulamayacaksın..İnim inim inleyeceksin..Tarifi imkansız bir acıyla azap öekeceksin.Her saniyen acıdan bağırmaktan patlayan ciğerlerinin sesini duycaksın inşallah..
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