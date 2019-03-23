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Selim Kotil: Belediye başkanı olarak uçan kuştan bile mesulüm

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

SEÇİM turu kapsamında Esenyurt’ta halk buluşmasına katılan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, “Öncelikle bütün adayların kendine şu soruyu sorması lazım.

Selim Kotil: Belediye başkanı olarak uçan kuştan bile mesulüm

İSTANBUL, (DHA)- SEÇİM turu kapsamında Esenyurt’ta halk buluşmasına katılan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, “Öncelikle bütün adayların kendine şu soruyu sorması lazım. Belediye başkanı olarak sen kendini neden sorumlu hissediyorsun? Ben bu soruyu kendime sorduğumda ‘İstanbul'un üzerinden geçen göçmen kuşlardan bile mesulüm’ diye cevaplıyorum” dedi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, seçim turu kapsamında Esenyurt’ta halk buluşmasına katıldı. Kotil’e BTP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ekrem Yıldız eşlik etti. İBB başkanlığının çok büyük sorumluluk gerektiren bir makam olduğuna dikkat çeken Kotil, “Öncelikle bütün adayların kendine şu soruyu sorması lazım. Belediye başkanı olarak sen kendini neden sorumlu hissediyorsun? Ben bu soruyu kendime sorduğumda ‘İstanbul'un üzerinden geçen göçmen kuşlardan bile mesulüm’ diye cevaplıyorum. İstanbul'da yaşayan insanımızın sağlığından, işinden, aşından, huzurundan kendimi sorumlu hissediyorum. En basitinden sağlık açısından bakarsak; İstanbullu’nun yediği gıdadan, soluduğu havadan, yüzdüğü denizden, banyo yaptığı sudan kendimi sorumlu hissediyorum. Üçüncü Havalimanı yapılırken orada kullanılan araçlardan havaya karışan sülfat toprağa girdi. Şu anda Terkos’a vardı. Biz, bu suyla yıkanıyoruz ve doğrudan sağlığımızı etkiliyor. İBB başkanı olacak kişinin bütün bu sorunlar için önce sorumluluk duygusu sonra çözümleri olması gerekli” dedi.
“İSTANBUL’UN DENİZİNİN 100 METRESİ LAĞIM ÇUKURUNA DÖNMÜŞ DURUMDA”
İstanbul’a ileri teknoloji arıtma getireceklerini belirten Kotil, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Maalesef İstanbul'da sadece kaba pislik arıtması yapılıyor yani ön arıtma yapılıyor. Sonuç olarak İstanbul'un pisliği olduğu gibi Marmara'ya gidiyor. Bunun sonucunda İstanbul’un suyunda sadece 25 metresinde balık yaşıyor. Yani İstanbul’un denizinin 100 metresi lağım çukuruna dönmüş durumda. Bizim dışımızda çözümü olan var mı? Bu konuda proje hazırlayan var mı? İstanbul depreme hazır değil. GSM hattı çöktüğünde ne yapılması planlanıyor? Biz bunların hepsinin çözümünü ve nasıl yapacağımızı konuşuyoruz. Diğer adaylardan sadece ‘depremle ilgili projelerimiz hazır’ cümlesini duyuyoruz. Ama projelerini bizim gibi somutlaştıran yok. Şimdi sen hazırlığın olduğunu söylüyorsun. Varsayalım kazara kazandın, bu sefer millet sana güvenmiş olacak ve ortada böyle bir hazırlığın da olmadığı için olası bir depremde milletin can güvenliğini tehdit etmiş olacaksın.”
“PROJELERİMİZİN TAMAMI VATANDAŞIMIZA İŞ İMKANI ÜRETİYOR “
Belediyeciliğin sosyal devlet anlayışı ile yapılması gerektiğini belirten Kotil, “Bizim belediyecilik anlayışımızda Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş’ın kaleme aldığı Milli Ekonomi Modeli’ndeki sosyal devlet anlayışı var. Peki, sosyal devlet nedir? Toplumun bütün kesimlerinin arkasında devletin desteğini hissetmesiyle sosyal devlet gerçekleşir. Bizim İstanbul'da sokakta yatan evsizler ilgili, gençlerimizin önünü nasıl açacağımızla ilgili, yaşlılar ile ilgili, hatta İstanbul'daki sokak hayvanları ile ilgili projelerimiz var. Bizim projelerimizin tamamı vatandaşımıza iş imkanı üretiyor. İstanbul’u dünyanın en güzel, en yaşanabilir metropollerinden biri haline getireceğiz. İmparatorluklara başkentlik yapmış İstanbul daha güzel yönetilmeyi hak ediyor. Bizim dönemimizde insanlarımız ekmek derdinden, trafik derdinden bizim dönemimizde kurtulacak” ifadelerini kullandı.

Selim Kotil: Belediye başkanı olarak uçan kuştan bile mesulüm

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