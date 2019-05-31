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Selimiye Camisi'nde Kadir Gecesi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 23:07 | Son Güncelleme

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camisi, Kadir Gecesi'nde doldu taştı

EDİRNE (AA) - Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camisi, Kadir Gecesi'nde vatandaşların akınına uğradı.

Balkanlar'ın ve Türkiye'nin birçok ilinden binlerce Müslüman, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Selimiye Camisi'ni doldurdu.

Mimar Sinan tarafından yapılan ve Osmanlı döneminin en önemli mimari yapılarından olan cami, başta Edirneliler olmak üzere, Batı Trakya, Balkanlar ve ülkenin birçok ilinden gelen Müslümanlardan yoğun ilgi gördü.

Kentin çeşitli yerlerinde orucunu açan vatandaşlar, başta Selimiye Camisi olmak üzere kentte bulunan camilere akın etti.

Batı Trakya, Balkanlar ve ülkenin birçok ilinden Selimiye'ye gelen Müslümanların sayısı yaklaşık 20 bini buldu.

Cemaat, cami görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetini, Mevlid-i Şerif'i okumasını ve birbirinden güzel ilahileri dinledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş tarafından verilen Kadir Gecesi konulu vaazın ardından yatsı ezanının okunmasıyla birlikte teravih namazı kılındı.

Tarihi cami içerisinde yer bulamayan binlerce kişi, iç avlu ve bahçede giysilerini yere sererek ibadetlerini yerine getirdi.

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kadir gecesi namaz

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