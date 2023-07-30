Selin Ciğerci kendine tektaş aldı! "Erkekler beni eğlendirsin ve..."

Instagram fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor. Ciğerci, son olarak bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

SELİN CİĞERCİ NASIL ZAYIFLADI?

Zayıflığıyla dikkat çeken Ciğerci Nişantaşı'nda görüntülendi. Fit haliyle dikkat çeken sosyal medya fenomeni, "57 kiloyum. Aralıklı oruç yapıyorum. Günde bir öğün yiyorum. Aralarda minik şeyler atıştırıyorum. Sebze ağırlıklı besleniyorum" dedi.

Geçtiğimiz yıl Gökhan Çıra'dan ikinci kez boşanan Ciğerci, tektaşıyla dikkat çekti.

Snob Magazin'in haberine göre; Ciğerci, "Kendim aldım. Aşk istemiyorum. Hayatımda ilk kez yalnız yaşıyorum. Kıbrıs'ta erkek arkadaşımla ufak bir tatil yaptım. Hayatımda ciddi ilişki yok. Flörtüzüm. Beni eğlendirsinler ve mutlu etsinler. Ciddi ilişkide yıpranma oluyor. Kadınlar olarak mutlu olmayı hak ediyoruz" diye konuştu.

