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Selin etkili olduğu Samsun'da dehşet anları! Yürekler ağza geldi, ölümden döndüler

03.09.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sel felaketi sonucu yaşanan heyelanda 2 vatandaş sel sularına kapıldı. Yaşanan dehşet anları anbean kameralara yansıdı. Yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Selin etkili olduğu Samsun'da dehşet anları! Yürekler ağza geldi, ölümden döndüler

Selin etkili olduğu Samsun'da gece saatlerinden itibaren İlkadım ilçesinde metrekareye 150 kiloya yakın yağış düştü. Kuvvetli sağanak bazı yerlerde heyelan yaşanmasına sebep oldu.

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ARAÇLARI VE VATANDAŞLARI BERABERİNDE GÖTÜRDÜ

Özellikle Baruthane Mahallesi'nde yaşanan olayda yoğun yağışla birlikte yüksek bir kesimde aşağıya doğru akan sular araçları ve vatandaşları beraberinde götürdü.

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İlkadım ilçesi Ihlamur Bulvar üzerinde yaşanan heyelanda cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişi heyelana yakalandı.

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Metrelerce sürüklenen kişi son anda yaralı olarak kurtarıldı.

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Öte yandan motosikleti ile seyir halinde olan bir kişiyi ise sel suları beraberinde götürdü.

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Yaralanan vatandaşlar hastanelerde tedavi altına alındı. (İHA)

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