Selin getirdiği dev ağaç eve 3 metre kala durdu

Düzce’de, evleri kullanılamaz hale gelen Uğur Arslan (26), sel anında evde mahsur kalan annesi ve babasının 4 metre yükseklikten atlayarak kurtulduklarını söyledi.

Düzce’de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinin yanı sıra Karatavuk köyünde yaşayan vatandaşlar da zarar gördü. Karatavuk köyünde yaşayan Arslan ailesinin evi, selle birlikte ormandan gelen ağaç, taş ve çamurla dolarak kullanılamaz hale geldi.

Köyde annesi Melek ve babası Nazmi Arslan ile birlikte yaşayan Uğur Arslan, selin yaşandığı dehşet gününü anlatarak, “O şokla hiçbir şey anlayamadım. Sel birden geldi. 5 tonluk ağaç eve geliyordu. Annemle babam evde mahsur kaldılar. Sel taşları getirdi. Annemle babam 4 metreden aşağıya atladılar. Annem kalçasını incitti. Şu anda yatıyor. Canımızı zor kurtardık. Evimiz kullanılamaz halde. Yer olarak komple kaymış” dedi.

“Bize kalacak yer gösterilmedi”

Evlerine giremediklerini ve dışarıda kaldıklarını belirten Arslan, “Biz şimdi mağduruz evimize giremiyoruz. Amcamların yerleri de uçmuş durumda. Karşı yol ana yola inmiş durumda. Yağmur yağdığında burası uçarsa, burası komple uçacak. Burası büyük ihtimalle uçacak. Biz şu anda dışarıda kalıyoruz. Biz evimize giremiyoruz. Evin içi balçık, çamur dolu. Ağaç ceviz ağacına takıldı. Annem babam evdeydi Allah korudu. Durumumuz içler acısı. Allah’tan canımıza bir şey gelmedi, gelen mala geldi. Ama bizim de ne yapacağımız belli olsun. Sokakta kalacak halimiz yok yani. Bize yer gösterilmedi. Bizim oturacağımız yer belli ama bize şu anda denilen şey ’Gelecekler, gelecekler.’ Gelen yok, giden yok” ifadelerini kullandı.