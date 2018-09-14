Selin vurduğu Bandırma'daki hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen selin yol açtığı hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını sonucu hasar oluştuğu, selin şiddetiyle kaldırım taşlarının yerinden çıkıp, yollara savrulduğu görüldü. İlçede metrekareye 130 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Bandırma'da, dün sabah saatlerinde başlayan sağanak dindikten sonra akşam saatlerinde yeniden etkili oldu. Şiddetini artıran sağanak, günlük hayatı olumsuz etkilerken, sık sık çakan şimşekler nedeniyle kentin bir bölümünde elektrik kesintileri meydana geldi. Sular rögar kapaklarından taşarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Yoğun yağmurda ilçede, metrekareye 130 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Sağanak sonrası meydana gelen selin yol açtığı hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını sonucu hasar oluştuğu, selin şiddetiyle kaldırım taşlarının yerinden çıkıp, yollara savrulduğu görüldü. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelenler, temizlik ve tamirat için çalışma başlattı.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Balıkesir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.