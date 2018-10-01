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Selman ve Kuveyt Emiri Körfez iş birliğini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 00:54 | Son Güncelleme

Selman ve Kuveyt Emiri Körfez iş birliğini görüştü

KUVEYT (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile "Körfez iş birliğini desteklemek" için sarf edilen çabaları görüştü.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, bin Selman'ın veliaht tayin edildiği 21 Haziran 2017 tarihinden bu yana ilk Kuveyt ziyareti kapsamında Havelli kentindeki Beyan Sarayı'nda bir araya gelen ikili, Suudi Arabistan-Kuveyt ilişkilerini, bu ilişkileri geliştirme yollarını, uluslararası ve bölgesel çerçevede yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

İkili, "Körfez iş birliğini desteklemek" için sarf edilen çabaları görüştü.

Görüşmede Kuveyt tarafından Veliaht Prens Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah el-Halid el-Hamad es-Sabah, Emirlik Divanı İşleri Bakanı Ali el-Cerrah da hazır bulundu.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, dün yaptığı açıklamada, ziyaretin, ilişkileri geliştirme açısından iki ülke için "tarihi bir fırsat" olduğunu söylemişti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bu akşam Kuveyt'e gelmişti.

Görüşmede Katar ile yaşanan krize ilişkin konuların ele alınıp alınmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Haziran 2017'de başlayan Körfez krizinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır Katar'la ilişkilerini keserken Kuveyt ara bulucu rol üstlenmişti.

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Havelli kenti Kuveyt Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Suudi Arabistan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

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