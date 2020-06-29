Selülit diyeti nedir, nasıl yapılır?

Selülit, dolaşım bozukluğu nedeniyle erkeklerde ve kadınlarda sıklıkla da ostrojen hormonunun etkisiyle kadınlarda uyluğun üstünde, diz ve bileklerin iç kısımlarında, baldırlarda ve üst bacaklarda oluşan, çıplak gözle görülebilen portakal kabuğu görüntüsünde bir cilt problemidir. Selülit tedavisinde tamamlayıcı olarak yapılan selülit eritme diyeti, zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayarak selülit oluşumuna ve ilerlemesine karşı önlem almayı amaçlar. Selülit diyeti, yağ dokusunun yakılmasını hızlandıran, kolajen yapan, dolaşımı düzenleyen, enflamasyonu (iltihaplanma) azaltan gıdalar tüketilerek uygulanır. Yanlış uygulanan diyetler yarar sağlamanın aksine oldukça ciddi sorunlara yol açabileceğinden diyete başlamadan önce mutlaka doktorunuzdan onay almalısınız. Selülitin nedenleri; hareketsizlik, beslenme alışkanlığı, sigara ve alkol tüketimi, obezite, gebelik, guatr gibi durumlardır. Genel kanı selülitin kilo kaynaklı olduğu yönünde olsa da hormonal ve dolaşım bozukluğuna dayanan bir dengesizlik sonucu oluşur. Dar modeldeki kot pantolonlar, dar çoraplar, yüksek topuklu ayakkabılar kullanılması ve kafeinli gıdalar tüketilmesi selülit oluşumunu tetikler. Selülit detoksu yapmayı sağlayan yiyecek ve içecekler tüketerek selülitle savaşabilirsiniz.

Selülit Diyeti Nasıl Yapılır? Yaşam biçimi, beslenme alışkanlıkları fazla kiloların ve selülitlerin üzerinde önemli derecede etkilidir. Teknolojik ve kimyasal müdahaleler maliyetli olacağından en doğal yöntem doğru beslenmektir. Bunun için sorunu tespit ettikten sonra buna yönelik olarak yaşam biçimimizi ve beslenmemizi değiştirmeliyiz. Buna tuzu, şekeri, alkol ve sigarayı, fast food yiyecekleri hayatımızdan çıkararak başlayabiliriz. Selülit diyetinde ilk hedef tuz tüketimini azaltmak olmalıdır. Çünkü tuzu ne kadar fazla kullanırsanız vücudunuz o kadar fazla su tutar ve selülit oluşur. Kan dolaşımını artırarak, toksinleri yok ederek selülit problemini çözmeyi amaçlayan bu diyeti 3 günlük aralıklarla bir ayda 2 hafta yapabilirsiniz. Selülit diyeti yaptığınız sürece her gün en az 8-10 bardak su tüketerek sıvı ihtiyacınızı suyla giderin. Diyetinizi egzersizler yaparak desteklemelisiniz. Bu diyeti uygularken kahve, çay, kola gibi kafein içeren içecekleri hayatınızdan çıkarmalısınız. Öğün aralarında kalori değeri düşük yiyecekler tüketerek ve açlığınızı bastırarak diyete uyum sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Diyeti uygularken belirlenen esaslara mutlaka uymalısınız. Sebzeleri pişirme yönteminiz buharda, ızgarada, fırında ve haşlama yöntemiyle olmalı. Etleri pişirirken çok az yağ kullanmalısınız. Kırmızı et tercihinizi dana etinden yana kullanmalısınız. Selülit diyetini yaparken sosları mutfağınızdan uzak tutun. Selülit diyetinin detoks etkisi yaratması için ideal kilonuzu korumaya özen gösterin, bol miktarda su tüketin, düzenli egzersiz yapın, bol miktarda lif ve potasyum içeren besinleri tüketin, öğün aralarında sebze meyve ve özellikle salatalık tüketin, aşırı yağlı yiyecekleri, tuzlu yiyecekleri ve sosları mutfağınıza sokmamaya çalışın. Kafein içeren içecekleri ve asitli içecekleri tüketmeyin, rafine şekeri hayatınızdan uzaklaştırın. Tuz yerine baharat çeşitlerini kullanın ve tatlı krizlerinizde tüketebileceğiniz sütlü tatlılarda aşırıya kaçmayın. Akşam yemeğinizi 8'e kadar mutlaka yemiş olun. Akşam yemeği sonrasında soğuk olmayacak şekilde su içmeye devam edebilirsiniz. Selülitsiz bir bedene sahip olmak için bol bol yağsız yoğurt ve keten tohumu tüketin.

Yiyebilecekleriniz Elma, keten tohumu, tuzsuz peynir, tuzsuz çökelek, kepek ekmeği, yağsız yoğurt, elma sirkesi, zencefil, enginar, beyaz lahana, kara lahana, soya, ananas, avokado, karnabahar, maydanoz, kereviz, soğan, sarımsak, portakal, kivi, şeftali, limon, domates, brokoli, kişniş, muz, yeşil elma, kuşkonmaz, salatalık, sarımsak, tam tahıllar, yağsız et çeşitleri, tavuk eti, hindi eti, balık çeşitleri ve deniz ürünleri (özellikle somon), lifli besinler, dana eti ile pişirilmiş az yağlı taze fasulye yemeği, kırmızı acı biber, yeşil çay, su, ıhlamur, soda, sıkma taze meyve suları ve tarçın. Yaza hazırlanırken selülit oluşmasını engellemek ve aynı zamanda fazla kilolarınızdan kurtulmak için hazır gıdalara, soslu yağda kızartılmış gıdalara, işlenmiş gıdalara, şeker ve tuza mutfağınızda yer vermeyip lifli yiyecekler, taze sebzeler ve meyvelere yer vermelisiniz. Su ve C vitamini selülitin en büyük düşmanlarıdır. Bu besinleri tüketip karbonhidratları hayatınızdan çıkarırsanız toksinler vücuttan atılmış olur ve selülit kabusunu engellemiş olursunuz.