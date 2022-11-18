Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Dünyanın en güzelleri arasında kabul edilen birçok kadında, kabul etmek istemeseniz de portakal görünümüne sahip. Selülit, ister istemez birçok kadının korkulu kâbusu. Ancak selüliti kabullenmeli ve yol haritasını ona göre hazırlamalısınız.

SELÜLİTİN TEDAVİSİ VAR MI?

Ne yazık ki selülitin mucizevi bir tedavisi yok ama kilo vermeye yardımcı olan, yağsız kas gelişimini, kollajen üretimini ve cilt elastikiyetini destekleyen besinler tüketerek daha pürüzsüz bir görünüme kavuşmak mümkün. Can attığınız pürüzsüz görünüm için vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinler ve yiyeceklerle dolu karışımı her sabah içerek selülitsiz hayata ilk adımı atabilirsiniz.

SELÜLİT KARŞITI KARIŞIMIN İÇİNDE NELER VAR?

Bu karışımda bulunan besinlerin hepsi selülit düşmanı. Yüksek miktarda C vitamini ve lif bulunuyor. Pürüzsüz, çukursuz cilt görünümünü destekleyen kollajenin yeniden inşasına yardımcı olur ve süper doyurucu besin, yağ depolanmasını destekleyen toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Faydalarından yararlanmak için bu besleyici yoğun, yapımı kolay içeceği her sabah yudumlayın.

2 pancar (saplarını kullanın)

2 havuç

1 elma, özlü ve dörde bölünmüş

1⁄2 limon, soyulmuş

1⁄4 inç parça taze zencefil

Malzemeleri blender veya meyve sıkacağında birleştirin ve için.



