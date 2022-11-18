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Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

18.11.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selülit kadınların en büyük düşmanı. Ancak kadınların unuttuğu bir şey var! Jessica Alba, Kim Kardashian, Sandra Bullock ve Cindy Crawford gibi isimlerin bile selüliti var. Selülit için kadınların ortak sorunu diyebiliriz. Selüliti azaltmanın birçok yolu var. Selüliti azaltmak için hayatınıza spor ve sağlıklı beslenmeyi mutlaka uygulamalısınız. İşte selülit görünümünü azaltan doğal karışım.

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Dünyanın en güzelleri arasında kabul edilen birçok kadında, kabul etmek istemeseniz de portakal görünümüne sahip. Selülit, ister istemez birçok kadının korkulu kâbusu. Ancak selüliti kabullenmeli ve yol haritasını ona göre hazırlamalısınız.

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SELÜLİTİN TEDAVİSİ VAR MI?

Ne yazık ki selülitin mucizevi bir tedavisi yok ama kilo vermeye yardımcı olan, yağsız kas gelişimini, kollajen üretimini ve cilt elastikiyetini destekleyen besinler tüketerek daha pürüzsüz bir görünüme kavuşmak mümkün. Can attığınız pürüzsüz görünüm için vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinler ve yiyeceklerle dolu karışımı her sabah içerek selülitsiz hayata ilk adımı atabilirsiniz.

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SELÜLİT KARŞITI KARIŞIMIN İÇİNDE NELER VAR?

Bu karışımda bulunan besinlerin hepsi selülit düşmanı. Yüksek miktarda C vitamini ve lif bulunuyor. Pürüzsüz, çukursuz cilt görünümünü destekleyen kollajenin yeniden inşasına yardımcı olur ve süper doyurucu besin, yağ depolanmasını destekleyen toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Faydalarından yararlanmak için bu besleyici yoğun, yapımı kolay içeceği her sabah yudumlayın.

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  • 2 pancar (saplarını kullanın)
  • 2 havuç
  • 1 elma, özlü ve dörde bölünmüş
  • 1⁄2 limon, soyulmuş
  • 1⁄4 inç parça taze zencefil

Malzemeleri blender veya meyve sıkacağında birleştirin ve için.


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