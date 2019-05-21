Selülitten kolay yolla kurtulmak mümkün

Opr. Dr. Arif Eroğlu, cilt bakımıyla ilgili yeni bir yöntem hakkında bilgi verdi. Opr. Dr. Eroğlu, 3D Lazer Lipoliz adı verilen uygulamaya ilişkin “3D Lazer Lipoliz vücudumuzu yeniden şekillendirirken j-Plasma selülitleri silip atarak bize tek seansta yeni, gençleşmiş, sıkılaşmış bebek gibi bir cilt sunuyor. 3D Lazer Lipoliz vücut şekillendirmede altın standart, bel, böbek, sırt, basenler, bacak içleri, kollar, dizler, baldırlar, bilekler, gıdı olmak üzere yağ fazlalığı olan her bölgeye uygulanabiliyor” diye konuştu.

Opr. Dr. Eroğlu, 3D Lazer Lipoliz’in vücudu yeniden şekillendirmede etkili bir estetik uygulaması olduğunu ve kalıcılığının çok uzun yıllar devam ettiğini söyleyerek, “Radyofrekans ve Helium denilen iki farklı enerjinin sinerjisi ile oluşan plazma enerjisi cilt altını anında 80-85 dereceye yükselterek selülite sebep olan fibröz septaları kırarak ve cilt dokusunda elastin-kolajen uyarımı yaparak nem miktarını arttırır, cildi kadifemsi bir parlaklığa ve yumuşaklığa kavuşturur. J-Plasma cildi yeniden yapılandırarak sıkılaştırır ve gençleştirir” diye konuştu.