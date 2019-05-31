Şemdinli'de PKK'nın mühimmatı ele geçirildi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, TNT ve havan mühimmatı ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı Köyü Kola Mezrası kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama çalışmalarında, 7.62 milimetre çapında 490 fişek, farklı çaplarda 2 havan mühimmatı, demir kutu içerisinde TNT ile 9 top elektrik kablosu, 43 elektrikli fünye, poşet içerisinde havan barutu, poşet içerisinde nevi belirsiz patlayıcı madde, 168 pil, 2 koli bandı,1 siyah bant, 4 şırınga, 2 eldiven, 3 cam bardak, 1 çaydanlık ve 25 poşet bal ele geçirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.

